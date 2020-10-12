Koronavirüs nedeniyle bahçede ders - Son Dakika

–Bugün 7 milyona yakın öğrenci için ders zili çaldı ve seyreltilmiş eğitimde ikinci kademeye geçildi. Ana okulu ve birinci sınıflardan sonra, 2, 3, 4, 8, ve 12'nci sınıflar da bugün derslere başladı. Uzmanlar ise, okullarda öğrenci sayıları artmış olsa da okulların fiziki imkanları doğrultusunda bahçelerini derslik olarak kullanabileceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda belirlenen sınıflar için okullar bugün açıldı. Halihazırda yüz yüze eğitime devam eden 1. sınıf ve anaokullarına ek olarak 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başladı. Okulların açılmasıyla uzmanlar okullarda öğrenci sayıları artmış olsa da okulların fiziki imkanları doğrultusunda bahçelerini derslik olarak kullanabileceklerini söyledi.

"Eğitimciler olarak okullarda maske mesafe ve hijyen üçlüsüne çok önem veriyoruz" diyen Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, "Bugün 2, 3, 4, 8, ve 12'nci sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Biz eğitimciler olarak okullarda maske mesafe ve hijyen üçlüsüne çok önem veriyoruz. Öğrencilerimizin ateşlerini ölçerek okullara kabul ediyoruz. Ardından öğrencilerimizi gün içerisinde hijyen ve el yıkamayla ilgili çeşitli oyunlarla bilgilendiriyoruz. Öğrencilerimizde fiziki kurallara dikkat ederek oyunlarını oynuyor" dedi.

"OKUL BAHÇELERİ DERSLİK OLARAK KULLANILABİLİR"

Okullarda öğrenci sayıları artmış olsa da okulların bahçeleri derslik olarak kullanılabileceğini söyleyen Güneş, "Bugün öğrencilerimizi heyecanla okula aldık. Öğrencilerimiz okullarını çok özlemiş. Öğrencilerin sadece akademik değil sosyal ve duygusal olarak da ihtiyaçları var. Birçoğu 'canım okulum' diyerek koşarak geldi. Bahçede ders, fiziki imkanı uygun olan okulların rahatlıkla yapabileceği bir uygulama. Okullarda öğrenci sayıları artmış olsa da okulların bahçeleri derslik olarak kullanılabilir" diye konuştu.

"VELİLERİN YÜZ YÜZE EĞİTİMİ TERCİH ETME ORANI YÜKSEK"

Velilerin pandemi sürecinde okullarda alınan tedbirler doğrultusunda ilerlediklerini vurgulayan Güneş, "Velilerimizin yüz yüze eğitimi tercih etme oranları oldukça yüksek. Veliler için bu süreç okullarda alınan tedbirler doğrultusunda ilerliyor. Önlemlerin sıkı bir şekilde uygulanması velilerin içlerini rahatlatıyor. Bakanlığımızın açıkladığı gibi herhangi bir yoklama almıyoruz. Veliler arzu ederlerse sadece online eğitimle süreci devam ettiriyor. Ama görüyoruz ki öğrenciler okullarını özlediği için velilerde yüz yüze eğitme inanarak çocuklarını okullara göndermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"BAZI ÖĞRENCİLER VİRÜSTEN ÇOK KORKUYOR"

Küçük yaştaki öğrencilerin yetişkinlere örnek olacak şekilde kurallara uyduğunu söyleyen Güneş sözlerine şu şekilde devam etti:

"Öğrencilerimizin bazıları virüsten çok etkilenmiş ve tedirgin. Bunula ilgili rehberlik ekiplerimiz çalışmalar hazırladı. Bireysel olarak desteğe ihtiyacı olan öğrencilere destek veriliyor. Özellikle öğrencilere hasttalığın bir gerçek olduğunu, ancak önlemler alınırsa bu hastalıktan korunabileceği yönünde bilgiler veriyoruz. Şunu söylemeliyim ki küçük yaştaki öğrencilerimiz yetişkinlere örnek olacak şekilde kurallara uyuyor."

"SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYARAK YAKAR TOP OYNADIK"

2.sınıf öğrencisi Ahmet Çevik, "Okula gelirken maskemi takıyorum. Ellerimi sık sık yıkıyorum. Kolonya kullanıyorum. Okulumu çok özlemişim" dedi. 4. sınıf öğrencisi Kuzey Köker ise, "Okulların açılması için gün sayıyordum çok mutluyum. Tedbirlerimi alıyorum. Maskemi takıyorum. Arkadaşlarımla sosyal mesafe kurallarına uyuyorum. Ellerimi her zaman sık sık yıkıyorum. Derslerde elime kolonya sıkıyorum. Bugün arkadaşlarıma teneffüste sosyal mesafe kurallarına uyarak yakar top oynadık" diye konuştu.