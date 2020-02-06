Koronavirüs nedeniyle bir günde 73 kişi öldü - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle bir günde 73 kişi öldü

6 saat önce

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı

Koronavirüs nedeniyle bir günde 73 kişi öldü, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18'e çıktı.


Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı biri Hong Kong'da 563'ü Çin ana karasında olmak üzere 564'e yükseldi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:09 
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