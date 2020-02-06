Son Dakika › Dünya › Koronavirüs nedeniyle bir günde 73 kişi öldü - Son Dakika Dünya
Koronavirüs nedeniyle bir günde 73 kişi öldü
6 saat önce
Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı
Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18'e çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı biri Hong Kong'da 563'ü Çin ana karasında olmak üzere 564'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:09
Son Dakika Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 564'e yükseldi Çin'in en büyük ikinci şirketi Tencent, koronavirüsten ölenlerin sayısını 24 bin olarak duyurdu Çin'de yeni doğan bebekte corona virüsü tespit edildi Anderson Talisca: Hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım