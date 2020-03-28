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Koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber
6 saat önce
Covid-19 dünyayı kasıp kavurmaya ve daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmaya devam ederken diğer bazı haberler gölgede kaldı. İşte koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğiniz 5 haber
Covid-19 dünyayı kasıp kavurmaya, Avrupa, Afrika ve ABD'de yayılmaya ve daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmaya devam ederken bu süre zarfında diğer bazı haberler gölgede kaldı.
İşte koronavirüs nedeniyle bu hafta gözden kaçırmış olabileceğini 5 haber Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:29
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