KORONAVİRÜS NEDENİYLE CAMİLERDEN BUGÜN DE DUA EDİLDİ - Son Dakika

Yatsı ezanı sonrasında koronavirüs salgınının son bulması ve virüse yakalanan hastaların şifa bulması için yapılan dualara devam edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 'ın talimatıyla başlayan yeni tip koronavirüs salgınının son bulması ve virüse yakalanan hastaların şifa bulması için yatsı ezanı sonrasında dua edilmesine devam edildi. Yatsı ezanı sonrasında camilerden yükselen dualarda, koronavirüs ile mücadele eden sağlık görevlilerine kolaylıklar temennisinde bulunulurken virüsün sonlanması ve hastaların şifa bulması için dua edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yatsı ezanından detaylar

-Edilen duadan detaylar

-Genel ve detaylar