Koronavirüs nedeniyle camilerden bugün de dua edildi - Son Dakika

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Koronavirüs nedeniyle camilerden bugün de dua edildi
6 saat önce
YATSI ezanı sonrasında koronavirüs salgınının son bulması ve virüse yakalanan hastaların şifa bulması için yapılan dualara devam edildi.
YATSI ezanı sonrasında koronavirüs salgınının son bulması ve virüse yakalanan hastaların şifa bulması için yapılan dualara devam edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla başlayan yeni tip koronavirüs salgınının son bulması ve virüse yakalanan hastaların şifa bulması için yatsı ezanı sonrasında dua edilmesine devam edildi. Yatsı ezanı sonrasında camilerden yükselen dualarda, koronavirüs ile mücadele eden sağlık görevlilerine kolaylıklar temennisinde bulunulurken virüsün sonlanması ve hastaların şifa bulması için dua edildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:35 Kaynak: DHA
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