Koronavirüs nedeniyle cep telefonundan canlı bağlantıyla oğluna kız istedi - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle cep telefonundan canlı bağlantıyla oğluna kız istedi

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle cep telefonundan canlı bağlantıyla oğluna kız istediİNGİLTERE'de yaşayan Kahramanmaraşlı Cevahir Çınkır (32) ve ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak, kız isteme merasimini telefonla görüntülü arayarak gerçekleştirdi.

Koronavirüs nedeniyle cep telefonundan canlı bağlantıyla oğluna kız istedi

İNGİLTERE'de yaşayan Kahramanmaraşlı Cevahir Çınkır (32) ve ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak, kız isteme merasimini telefonla görüntülü arayarak gerçekleştirdi. Melike Işıklar'ı (32) oğluna isteyen Rüştü Çınkır, "Oğluma bu şekilde kız isteyeceğimi rüyamda görsem inanmazdım" dedi.

İngiltere'de saç ekim merkezi işleten Cevahir Çınkır bir süredir birlikte olduğu Melike Işıklar ile evlenmeye karar verdi. Çiftin haber verdiği aileleri de evliliğe ilk adım olan kız isteme töreninin de nisan ayında yapılmasında anlaştı. Cevahir Çınkır, 20 gün önce, saç ekim merkezi işleten kız arkadaşı Melike Işıklar'ın yaşadığı İstanbul'a geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca kendisini karantinaya alan Çınkır, daha sonra Işıklar'ın yanına giderek, kız isteme töreninin nasıl yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Çift, koronavirüs nedeniyle ailelerini riske atmamak için kız isteme törenini cep telefonu yardımıyla görüntülü olarak yapmaya karar verdi. Manisa'da yaşayan Mehmet-Esma Işıklar ile Kahramanmaraş'ta yaşayan Rüştü-Medine Çınkır çifti, çocuklarının aldığı bu kararı kabul etti.

YÜZÜKLER DE WHATSAPP ÜZERİNDEN TAKILDI

Ailelerin uzaktan kız istemeyi kabul etmesi üzerine Cevahir Çınkır, kız arkadaşı ile birlikte Manisa'ya gitti. Anne ve babası Rüştü-Medine Çınkır'ı cep telefonundan görüntülü arayan damat, telefonu kaynanası ve kayınbabası olan Mehmet-Esma Işıklar'a çevirdi. Rüştü Çınkır, "Allah'ın emri peygamberin kavliyle hayırlısıyla kızınız Melike'yi oğlumuz Cevahir'e istiyoruz" diyerek Melike'yi istedi. Mehmet- Esma Işıklar da "İki taraf için de hayırlı olsun" diyerek kızınının evliliğine izin verdi. Daha sonra çiftin söz yüzükleri takıldı ve Rüştü-Medine Çınkır, bu anları da cep telefonundan canlı izledi.

RÜŞTÜ ÇINKIR: RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM

Rüştü Çınkır, "Koronavirüs dolayısıyla yüz yüze olamayacağına karar verdik. Çünkü kız istemeye buradan kalabalık bir grup halinde gidecektik. Bunu yapamayınca çocuklarımızın da isteğiyle WhatsApp üzerinden kız istemeyi uygun gördük. Daha önceden alınmış bir karar değil, aniden gerçekleşen bir karardı. Oğluma bu şekilde kız isteyeceğimi rüyamda görsem inanmazdım" diye konuştu.

'DÜĞÜNÜMÜZÜ KAHRAMANMARAŞ'TA YAPACAĞIZ'

Bugüne kadar hem gelini hem de dünürleriyle daha bir araya gelemediğini de belirten Rüştü Çınkır, "Gelinim ve dünürlerimle daha önce bir araya gelmedik ama çocuklarımızın birbirleriyle görüşmüşlüğü, tanışmışlığı vardı. Hem tanışıp hem de kız isteyecektik ama koronavirüs nedeniyle gerçekleştiremedik. Koronavirüs salgını biterse düğünümüzü 7 veya 8'inci ayda Kahramanmaraş'ta yapacağız" dedi.

MEDİNE ÇINKIR: DÜNYADA TEKİZ HERHALDE

Anne Medine Çınkır ise gelinini fotoğraflar üzerinden sevdiğini belirterek, "Biz Melike'yi Nisan ayında isteyecektik ama korona yüzünden gidemedik. Biz de kızımızı internetten, WhatsApp üzerinden istedik. Böyle bir şey hiç aklımıza gelmezdi. Dünyada tekiz herhalde" dedi.

CEVAHİR ÇINKIR: ONLARI TEHLİKEYE ATMAMAK İÇİN BÖYLE BİR ÇÖZÜM ÜRETTİK

Cevahir Çınkır ise çok mutlu olduğunu söyledi. Şartlar gereği WhatsApp üzerinden kız istendiğini belirten Çınkır, şunları söyledi:

"Kız arkadaşımın ailesinin yaşadığı Manisa'ya gitmemiz gerekiyordu. Hem koronavirüs hem de annemin kronik rahatsızlığından dolayı onları ve çevremizdeki insanları tehlikeye atmadan nasıl bu işi yapabiliriz diye bir çözüm yolu aradık. Böyle bir çözüm yolu ürettik. Görüntülü sohbet başlattık ve babam Kahramanmaraş'tan kızı istedi onlar da sağ olsunlar kırmadılar verdiler. Kendi aramızda yüzüğümüzü taktık."

MELİKE IŞIKLAR: KENDİMİZİ VE SEVDİKLERİMİZİ KORUMAK DAHA ÖNEMLİYDİ

Melike Işıklar da koronavirüs nedeniyle evliliğin ilk adımı olan kız istemeyi telefon üzerinden canlı bağlantıyla yapmalarının en sağlıklı seçenek olmasından dolayı bu yola başvurduklarını ifade ederek, "Bütün korunma şartlarını yerine getirip kendi aracımızla Manisa'ya gittik. Ailelerimizin de rızasıyla telefonda canlı görüntüyle istemeyi gerçekleştirdik, daha sonra da kendi aramızda yüzük taktık. Gönül böyle olmasını istemezdi ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak daha önemliydi bizim için. O yüzden bu şekilde yaptık" diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle cep telefonundan canlı bağlantıyla oğluna kız istedi

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:53 Kaynak: DHA

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