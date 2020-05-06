Koronavirüs nedeniyle cezaevinden izinli çıkan kişinin kendini kazara yaraladığı iddia edildi - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

B.K. ve R.C'nin ifadesini alan Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, silahı olay yerinde bularak muhafaza altına aldı.

Elinden yaralanan B.K. arkadaşı R.C. tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. R.C. ise gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kastamonu 'nun Araç ilçesindeki cezaevinden koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli çıkan B.K. ile arkadaşı R.C. otomobille gezdikleri sırada Alanlı Mahallesi Piknik Alanı'na geldi. Çalılık alana giden B.K'nin yanındaki tabanca eline aldığı sırada ateş aldı.

Samsun 'un Atakum ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan kişinin kendisini silahla kazara yaraladığı iddia edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu