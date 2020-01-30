Son Dakika › Dünya › Koronavirüs nedeniyle Çin'e uçak seferlerini tamamen durduran ve kısmen azaltan havayolu şirketleri - Son Dakika Dünya
Koronavirüs nedeniyle Çin'e uçak seferlerini tamamen durduran ve kısmen azaltan havayolu şirketleri
6 saat önce
Koronavirüs salgının baş göstermesinin ardından havayolu şirketleri Çin'e düzenledikleri seferleri birer birer iptal ediyor.
Koronavirüs salgının baş göstermesinin ardından havayolu şirketleri Çin'e düzenledikleri seferleri birer birer iptal ediyor.
İşte dünya genelinde Çin'e uçuşlarını durduran şirketler
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:34
Son Dakika Çin hükümeti sert tedbirleri uygulamaya koydu! Vuhan'dan gelenler evlerine hapsediliyor Yunanistan'da koronavirüs şüphesi ABD'de korkulan oldu! Ölümcül koronavirüs ilk kez kişiden kişiye bulaştı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Erdoğan'ın yanındayız