Koronavirüs nedeniyle Çin'e uçak seferlerini tamamen durduran ve kısmen azaltan havayolu şirketleri - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs nedeniyle Çin'e uçak seferlerini tamamen durduran ve kısmen azaltan havayolu şirketleri - Son Dakika Dünya

Koronavirüs nedeniyle Çin'e uçak seferlerini tamamen durduran ve kısmen azaltan havayolu şirketleri

6 saat önce

Koronavirüs salgının baş göstermesinin ardından havayolu şirketleri Çin'e düzenledikleri seferleri birer birer iptal ediyor.

Koronavirüs nedeniyle Çin'e uçak seferlerini tamamen durduran ve kısmen azaltan havayolu şirketleri, System.String[]

Koronavirüs salgının baş göstermesinin ardından havayolu şirketleri Çin'e düzenledikleri seferleri birer birer iptal ediyor.


İşte dünya genelinde Çin'e uçuşlarını durduran şirketler

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:34 
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