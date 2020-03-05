Koronavirüs nedeniyle ertelenen Arap Birliği Zirvesi haziranda yapılacak - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle ertelenen Arap Birliği Zirvesi haziranda yapılacak

14 dakika önce

Arap Birliği, mart ayında Cezayir'de düzenlenmesi planlanırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği açıklanan zirvenin haziran ayında yapılacağını duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Arap Birliği Zirvesi haziranda yapılacak, System.String[]

Arap Birliği, mart ayında Cezayir'de düzenlenmesi planlanırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği açıklanan zirvenin haziran ayında yapılacağını duyurdu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenen olağan oturumda, Cezayir'in önerisi üzerine, bu ay yapılması planlanan Arap Birliği Zirvesi'nin haziran ayında gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile şubat ayı sonunda düzenlediği ortak basın toplantısında, sağlık alanındaki küresel bazda oluşan yeni koşullar nedeniyle Arap Birliği Zirvesi'nin daha uygun bir tarihte yapılmasına karar verildiğini söylemişti.

Arap Birliği Zirvesi'nin mart ayında Cezayir'de yapılması planlanıyordu.

Arap Birliği, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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