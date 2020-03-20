Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara "dijital diyet" önerisi - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara "dijital diyet" önerisi

6 saat önce

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde zaman geçiren çocuklara ve ailelerine "dijital diyet" önerisinde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle evde kalanlara

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde zaman geçiren çocuklara ve ailelerine "dijital diyet" önerisinde bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Dilci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde okullarda eğitime ara verildiğini anımsattı.

Bu süreçte yetişkinlerin de uzun süre evde kalma durumunun ortaya çıktığını söyleyen Dilci, bu durumda ev içerisinde dijital nesnelerle daha yoğun bir temasın söz konusu olabileceğine dikkati çekti.

Dilci, bu dönemde dijital nesnelerle temasın bağımlılık derecesine doğru evrilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dijital nesnelerin kullanımına dönük ailelerden daha duyarlı olmalarını isteyen Dilci, "Ev içerisinde eğitici oyunlar köşesi edinmekte fayda var. Çünkü eğitici oyunlarla eğitmek, eğlenmek, nitelikli vakit geçirmek mümkün. Bu anlamda ev içerisinde bir satranç köşesi olabilir. Dama veya el becerilerine dayalı etkinlikler yapılabilir. Bunlar aile ve ebeveyn eşliğinde olacak şeyler." dedi.

"3 saat tamamen uzak durun" önerisi

Dilci, evde geçirilen zamanın yetişkin ve çocuklar için fırsata dönüştürülmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Puzzle, bilmece ya da bulmacalardan yararlanılarak nitelikli etkinlik zamanı oluşturulabilir. Ailelerimiz günün 10-12 saati televizyon açık, cep telefonu üzerinde birtakım oyunlar eşliğinde sürekli sosyal medyayı takip ederek çocuklarına olumsuz örnek olmama ve dijital nesnelerin gereğinden fazla kullanılmaması adına 'dijital diyet' yapabilir. Dijital nesnelerin olmadığı bir ortam ayarlanabilir. Çocukların ya da ailelerin 3 saat tamamen dijital nesneleri kapatıp, görülmediği bir ortam hazırlanmalı. Kitap okuma etkinlikleri yapılabilir, aile içerisinde organizasyon düzenlenebilir. Çocuklarla sağlıklı ve nitelikli bir zaman geçirme adına bunu bir fırsata dönüştürebilirler."

Kitap okuyun, müzik dinleyin tavsiyesi

Çocukların dijital alışkanlıklarının fırsata dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yapan Dilci, ailelerden çocuklarıyla eğitsel amaçlı günde bir film izlemesini de istedi.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim vereceğini de hatırlatan Dilci, aile içerisindeki etkinliklerin bir programa dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Dilci, ailelerden çocuklara doğru rol model olmaları uyarısında da bulunarak, "Aile içerisindeki etkinliklere müzik de eklenebilir. Toplu halde ailece yarım saat 45 dakika müzik etkinliği yapılabilir." diye konuştu.

Aralıklı olarak ev ortamının havalandırılması gerektiğini de anlatan Dilci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece televizyonun başında kalmamak gerekir. Televizyonu kapatıp yerine göre kitap okumak, birkaç adım atarak egzersizler yapmak, çocuklarımızla oynamak, eşimizle sohbet etmek ve hayatımızda renkli olmaya çalışmak gerekir. Aksi halde monoton bir ev hayatı ve hapis gibi yaşamak bazı psikolojik sorunları da beraberinde getirir. İmkanlarımız dahilinde hayatımızı renklendirecek her türlü kapıyı aralamalıyız."

Tuncay Dilci, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:06 Kaynak: AA

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