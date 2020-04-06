Koronavirüs nedeniyle evde kaldığı zamanı kilim dokuyarak değerlendiriyor - Son Dakika

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Hükmiye Köroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde geçirdiği zamanını, salonuna kurduğu tezgahta kilim dokuyarak değerlendiriyor.

Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara getirilen kısıtlamanın ardından dışarı çıkmadığını söyledi.

Daha önce bağ bahçe işleriyle uğraştığını belirten Köroğlu, "Evde boş durmaktan çok sıkıldım. Ardiyede duran kilim dokuma tezgahını getirip salona kurdum. Boş durmaktansa kilim dokuyorum. Dışarı çıkabilseydim bağ bahçe işlerini yapacaktım. Onları yapamayınca kilim dokuyarak eğleniyorum, zaman geçiriyorum." dedi.

Köroğlu, kilim dokumayı 12 yaşında amcasının eşinden öğrendiğini ve gençlik yıllarında çok kilim dokuduğunu ifade ederek, bir süre ara verdiğini, evde kalma vesilesiyle yeniden başlamış olduğunu aktardı.

Köroğlu, dokuduğu kilimlerin bir kısmını kendisinin kullanacağını, diğerlerini de akrabalarına hediye edeceğini kaydetti.

Bu zor günlerin geride kalması için sürekli dua ettiğini dile getiren Köroğlu, "Herkese sağlıklı günler diliyorum. İnşallah herkes kurallara uyar, bunu da atlatırız, daha iyi günlerle karşılaşırız. Allah sağlıklı günler versin." ifadesini kullandı.