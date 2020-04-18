Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlar hangi haklara sahip? - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlar hangi haklara sahip? - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlar hangi haklara sahip?

6 saat önce

Koronavirüsü nedeniyle birçok şirket evden çalışma düzenlemesine geçerken evden veya iş yerinde çalışma arasında hukuki açıdan bir fark olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, "4857 sayılı İş Yasası'na göre evden çalışma ile fiili çalışma arasında bir fark bulunmuyor.

Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlar hangi haklara sahip?, System.String[]

Koronavirüsü nedeniyle birçok şirket evden çalışma düzenlemesine geçerken evden veya iş yerinde çalışma arasında hukuki açıdan bir fark olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, "4857 sayılı İş Yasası'na göre evden çalışma ile fiili çalışma arasında bir fark bulunmuyor. Uzaktan çalışanlar farklı bir işleme tabi tutulamaz" dedi.

Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, dijitalleşmenin üretim sürecine girmesiyle ortaya çıkan tele çalışma, yarı zamanlı çalışma, esnek saatlerde çalışma gibi uzaktan çalışma modellerinin pek çok ülkede yaygın hale geldiğini söyledi. Tüm çalışanlar için tek bir esnek çalışma biçimi olmadığını ifade eden Ataman, "Yapılan işe göre haftada sabit bir günde tele çalışma biri için uygun olduğunda bir diğerinin yaptığı iş için uygun olmayabiliyor. Bu çerçevede şirketler için esnek çalışma uygulamaları çalışma yerinin esnekliği, çalışma süresi esnekliği ve yapılan işin esnekliği (fonksiyonel esneklik) olarak sınıflandırılabilir" dedi.

KANUN EVDEN VEYA OFİSTEN DİYE AYIRMAZ

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için hükümetlerin esnek çalışma yöntemleri arasında yer alan evden çalışmayı teşvik etmeye yöneldiğini hatırlattı. 4857 sayılı İş Yasası'na göre evden çalışma ile fiili çalışma arasında bir fark bulunmadığını belirten Ataman, "Daha açık bir ifadeyle uzaktan çalışanlar farklı bir işleme tabi tutulamaz. Prensip olarak, işverenler personelini evden çalışmaya zorlayamaz ancak istisnai dönemlerde bu tür önlemlere başvurulabilir" diye konuştu.

COVİD-19 ZORUYLA EVDEN ÇALIŞMA

Berrin Ceylan Ataman, eğitim, e-ticaret, bankacılık gibi faaliyetler uzaktan yürütülebilirken, restoran, kafe, kuaför, inşaat gibi işlerin uzaktan yürütülemeyeceğini söyledi. "Covid-19 salgınına karşı hükümetin aldığı önlemler çerçevesinde uygulanan evden çalışmanın bir zorunluluktan doğduğu göz ardı edilmemeli" diyen Prof. Dr. Ataman şöyle devam etti:

"Öte yandan bugün itibariyle çalışanın tercihinden kaynaklı olmaksızın evden çalışıyor olmak da geçici bir durumdur, pandemi kontrol altına alındığında yeniden işyerine dönüş olacaktır. Bu çerçevede uzaktan çalışmada taraflar açısından iş akdi aynen devam etmektedir."

SOSYAL BİLİMCİLER İÇİN LABORATUVAR

Covid-19 salgınının etkisiyle yaşananları "sosyal bilimciler açısından bir laboratuvar" olarak nitelendiren Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, "Şu an için gözlemlerimizden ve kendi yaşadığımız deneyimlerden, birbirimizden öğrendiklerimizden aktarabileceğimiz pek çok bilgi ve bulgu var. Evden çalışmanın yarattığı fırsatlar ve zorluklara ait bulgular da bunlardan biridir" dedi.

EVDEN VERİMLİ ÇALIŞMAK DİSİPLİN İŞİ

Zamanı esnek kullanma fırsatı ve işe gitmek için yolda geçirilecek zamanın evde geçmesini, önemli bir kazanım olarak değerlendiren Ataman "Ancak evde çalışmayı verimli kılmak için ciddi bir çalışma disiplinine ihtiyaç vardır. Evlerde ilgi dağıtacak çok fazla faktörün olması çalışma ortamı açısından bir dezavantaj oluşturur" diye konuştu.

KADIN EMEĞİNE ÇİFTE SÖMÜRÜ

Evden çalışma deneyiminin öne çıkardığı konulardan birinin kadın emeğinin çifte sömürüsü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman şöyle konuştu:

"Özellikle salgın hastalıktan korumak zorunda olduğumuz yaşlı ebeveynlerden ve ev içi işlere yardım eden diğer kişilerden destek almadan evden çalışmak bir anne için hiç kolay olmuyor. Öte yandan tüm ev halkının da evden çalıştıkları ve okul çağındaki çocukların da evden uzaktan eğitim aldıkları gibi bir senaryoyu hazırlıksız yönetmek de oldukça zordur."

Kadınların evde de en az ofiste çalıştığı kadar, hatta ofistekinden daha çok çalışmasının da yaşanan sürecin ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan biri olduğunu dile getiren Berrin Ceylan Ataman, "Belki hiçbirimiz evden çalışmanın ofistekinden daha fazla çalışmayı gerektireceğini düşünmemiştik" dedi.

BÜYÜKLER İŞYERİNİ, ÇOCUKLAR OKULU ÖZLEDİ

Toplumun evden çalışmaya hazırlıksız yakalandığını belirten Berrin Ceylan Ataman "Bu da ev ve iş hayatı arasındaki fiziksel sınırın kalkmasındaki uyumu zorlaştırdı. Evden çalışmak ev yaşamını hem mekansal hem de sosyal olarak yeniden organize etmeyi gerektirir. Bu da evlerde daha geniş ve özel mekanlar yaratarak mümkün. Çalışanların yeniden işyerlerine ve çocukların da okullarına dönmeyi hayal ettiği günler yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:50 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek         
16:00
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı         
15:59
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti         
15:47
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı         
15:46
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı         
15:31
Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
15:13
Erdoğan, Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi         
15:08
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü         
15:05
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu         
14:41
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti         
14:40
İmamoğlu'na İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi         
14:36
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi         
14:26
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim         
14:09
Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi         
14:08
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız         
14:06
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü         
13:58
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi         
13:57
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti         
13:46
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak 701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak         
13:41
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz         
13:35
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı         
13:34
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı         
13:23
Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza         
13:21
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış         
13:18
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı         
13:04
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir         
12:59
Ünlü futbolcu Jesse Lingard karantinada rahat durmadı! Playboy güzelini mesaj yağmuruna tuttu Ünlü futbolcu Jesse Lingard karantinada rahat durmadı! Playboy güzelini mesaj yağmuruna tuttu         
12:53
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil         
12:48
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor         
12:36
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı         
12:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 16:22:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlar hangi haklara sahip? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]