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Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlara Microsoft Teams'ten kolaylaştırıcı yenilikler
6 saat önce
Koronavirüs nedeniyle küresel çapta birçok firma evden çalışma uygulamasına geçti. Ortak iletişim platformu sağlayan Microsoft Teams, evden çalışanlara kolaylaştırıcı yenilikler getirildiğini duyurdu
Koronavirüsle mücadele kapsamında dünya genelinde birçok şirket, personelinin 'evden çalışması' sistemine geçti,
Bu aşamada en fazla ihtiyaç duyulan mecralardan birisi kuşkusuz Microsoft Teams uygulamasıydı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:14
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