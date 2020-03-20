Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlara Microsoft Teams'ten kolaylaştırıcı yenilikler - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlara Microsoft Teams'ten kolaylaştırıcı yenilikler

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle küresel çapta birçok firma evden çalışma uygulamasına geçti. Ortak iletişim platformu sağlayan Microsoft Teams, evden çalışanlara kolaylaştırıcı yenilikler getirildiğini duyurdu

Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlara Microsoft Teams'ten kolaylaştırıcı yenilikler, System.String[]

Koronavirüsle mücadele kapsamında dünya genelinde birçok şirket, personelinin 'evden çalışması' sistemine geçti,


Bu aşamada en fazla ihtiyaç duyulan mecralardan birisi kuşkusuz Microsoft Teams uygulamasıydı.

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Microsoft, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:14 

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