Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlara Microsoft Teams'ten kolaylaştırıcı yenilikler

Bu aşamada en fazla ihtiyaç duyulan mecralardan birisi kuşkusuz Microsoft Teams uygulamasıydı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında dünya genelinde birçok şirket, personelinin 'evden çalışması' sistemine geçti,

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Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var