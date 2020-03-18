Koronavirüs nedeniyle Gazze'ye tıbbi malzeme girişine izin verilmesi çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs nedeniyle Gazze'ye tıbbi malzeme girişine izin verilmesi çağrısı - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Gazze'ye tıbbi malzeme girişine izin verilmesi çağrısı

6 saat önce

İnsan hakları örgütleri, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için gerekli tıbbi malzeme girişine izin verilmesini istedi.

Koronavirüs nedeniyle Gazze'ye tıbbi malzeme girişine izin verilmesi çağrısı, System.String[]

İnsan hakları örgütleri, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için gerekli tıbbi malzeme girişine izin verilmesini istedi.

Gazze'deki Himaye İnsan Hakları Merkezi Müdürü Ömer el-Karut, düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki tüm sivil toplum örgütleri ve insan hakları kuruluşları olarak yıllardır abluka altında tutulan Gazze'ye koronavirüsle mücadele için gerekli tıbbi malzeme girişine izin verilmesi çağrısında bulunduklarını söyledi.

Tıbbi malzeme, cihaz ve ilaçların bölgeye girişi konusunda İsrail'in hala şartlar ileri sürdüğünü belirten Karut, bu konudaki hukuki sorumluluğunu yerine getirmesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne de seslenen Karut, Filistin topraklarında Koronavirüs Salgını Bölge İzleme Merkezi açılması çağrısı yaptı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde koronavirüs vakasının bulunmadığını ancak Batı Şeria'da 44 kişinin virüse yakalandığını duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:20 Kaynak: AA

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