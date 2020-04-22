Son Dakika › Güncel › Koronavirüs nedeniyle geciken nikahları, evlerinin bahçesinde kıyıldı - Son Dakika
Koronavirüs nedeniyle geciken nikahları, evlerinin bahçesinde kıyıldı
6 saat önce
VAN'ın Erciş ilçesinde Fehmi Tuna (52) ile Melike Altun'un (42) koronavirüs nedeniyle nikahı oturdukları evin bahçesinde kıyıldı.
VAN'ın Erciş ilçesinde Fehmi Tuna (52) ile Melike Altun'un (42) koronavirüs nedeniyle nikahı oturdukları evin bahçesinde kıyıldı.
Erciş ilçesinin Latifiye Mahallesi'nde oturan ve koronavirüs nedeniyle düğünleri iptal edilen Fehmi Tuna ile Melike Altun'un, nikahı bugün Erciş Belediye Başkanlığı Evlendirme Dairesi memuru tarafından kıyıldı. Evlerinin bahçesinde 2 şahit eşliğinde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin yakınları da katılamadı. Hayatlarındaki en önemli anlardan birini yaşadıklarını ve bu anlarında sevdiklerini davet edemediklerini belirten çift, alınan bu kararların toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.Fehmi Tuna, "Sevdiklerimiz olmadan bir nikah kıymış olsak da, alınan tedbirleri doğru buluyorum. Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle nikah işlemlerimiz için belediyemize başvuruda bulunduk. Görevli arkadaşlarda evimize kadar gelerek bizlere yardımcı oldular. Bizlere bu hizmeti sunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Mehmetbeyoğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:47 Kaynak: DHA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Karantinadaki covid-19 şüphelisi: Burası 5 yıldızlı otel gibi Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı