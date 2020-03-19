Koronavirüs nedeniyle gıyaben yargılanan kardeşlere tahliye çıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs nedeniyle gıyaben yargılanan kardeşlere tahliye çıkmadı - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle gıyaben yargılanan kardeşlere tahliye çıkmadı

7 saat önce

BURSA'nın Kestel ilçesinde, geçen Kurban Bayramı'nın ilk günü, yol ortasında karşılaştıkları Doğan Sarıca'yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Burak Koç (23) ve Murathan Koç (24) kardeşlerin yargılanmasına, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hakimler ve Savcılar Kurulu...

Koronavirüs nedeniyle gıyaben yargılanan kardeşlere tahliye çıkmadı, System.String[]

BURSA'nın Kestel ilçesinde, geçen Kurban Bayramı'nın ilk günü, yol ortasında karşılaştıkları Doğan Sarıca'yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Burak Koç (23) ve Murathan Koç (24) kardeşlerin yargılanmasına, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tavsiyesi doğrultusunda, 'gıyap'larında devam edildi. SEGBİS'teki yoğunluk nedeniyle cezaevinden de duruşma salonuna bağlanamayan kardeşlerin mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanan olayda, Burak-Murathan Koç kardeşler, dargın oldukları arkadaşları Doğan Sarıca ile karşılaştı. Sarıca, kardeşlere "Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz?" diyerek, bıçakla saldırdı.

Kardeşiyle birlikte yaralanan Murathan Koç da Doğan Sarıca'ya bıçak çekti. Çıkan arbedede Sarıca kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla farklı hastanelere sevk edilen yaralılardan Doğan Sarıca, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Burak-Murathan Koç kardeşler ise tedavilerinin ardından tutuklandı.

Koç Kardeşler ile olay anında yanlarında bulunan tutuksuz sanık Doğuhan Kıskan (23) hakkında Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kardeşler hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istenen davanın görülmesine bugün devam edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, HSK, tüm savcılıklar ile mahkemelere gönderdiği yazıyla, tutuklu sanıkların duruşmalara SEGBİS ile katılımınlarının sağlanmasını tavsiye etti. Bu tavsiye doğrultusunda kardeşler, cezaevinden duruşmaya getirilmedi. SEGBİS'teki yoğunluk nedeniyle de bağlantı kurulamayan sanık kardeşlerin avukatları Derya Köksal ve Dilek Köksal, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, ise olayda yaralanan sanıkların tedavi gördükleri hastaneden gerekli belgelerin istenmesi ve tanıkların dinlenmesi ile tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Kurban Bayramı, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:21 Kaynak: DHA

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