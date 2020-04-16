Koronavirüs nedeniyle halde fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs nedeniyle halde fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle halde fiyatlar yarı yarıya düştü

7 saat önce

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sınır kapıları kapatılınca sebze ve meyve ihracatı durdu.

Koronavirüs nedeniyle halde fiyatlar yarı yarıya düştü, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sınır kapıları kapatılınca sebze ve meyve ihracatı durdu. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, fiyatların yarı yarıya düştüğünü söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle Türkiye'de sınır kapıları kapatıldı. Ürünler iç piyasada kalınca, halde fiyatlar yarı yarıya düştü. Adana'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde soğan ve patatesin kilosu 1 TL'ye, limon 3,5 TL'ye, biber 4 TL'ye, salatalık ve domates ise 1 TL'ye kadar geriledi.

'ÜRÜN ÇOK, MÜŞTERİ BULAMIYORUZ'

Özellikle Rusya, Suriye, İran ve Irak'a ihracatın durması sonrası ürünlerin iç piyasada kalmasıyla fiyatların düştüğünü kaydeden Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Şu anda kuru soğan zillenmeye başladı. Taze soğanın hasadıyla ürün çoğalacak ve çiftçi daha da zor duruma düşecek. Ürün çok ancak müşteri bulamıyoruz. Bu durumda ürünler de elde kalıyor. Cumhurbaşkanımız hastalıkla büyük mücadele gösteriyor. Çiftçinin ürünlerine de çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

'FİYATLAR YÜZDE 60 ORANINDA DÜŞTÜ'

Önümüzdeki günlerde erik, kayısı, şeftali, kavun ve karpuz gibi meyvelerin hasat edileceğini, sınır kapılarının açılmaması durumunda çiftçinin zor duruma düşeceğini belirten Batman, "Virüsten önce fiyatlar daha yüksekti ancak sonradan fiyatlar yüzde 60 ve yüzde 70 oranında düştü. Marketlerin de belediyelerce fiyat ortalamalarına bakılarak denetlenmesi gerekiyor. Bana göre vatandaşlar iki ya da üç aile birleşip, halden daha ucuza ürün alabilirler" diye konuştu.


Ali Batman, Batman, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 08:18 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor Motosikletle koronavirüs mesajı veren şahıslara bin 360 lira para cezası kesildi 18 yaşındaki Lütfiye, harabeye dönen evde hasta babasına bakmaya çalışıyor Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak Motosikletle ilginç korona mesajına 1360 TL ceza Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi         
15:09
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı         
15:05
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı         
14:42
Muslera'dan Fatih Terim itirafı: Bizimle ilk kez video konferans yaptı ve güvende olduğumuzu söyledi Muslera'dan Fatih Terim itirafı: Bizimle ilk kez video konferans yaptı ve güvende olduğumuzu söyledi         
14:40
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak         
14:26
Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı         
14:10
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı         
13:57
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu         
13:46
Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı         
13:44
Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı         
13:29
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı         
13:24
İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı         
13:09
İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde         
13:07
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var         
13:00
Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm         
12:57
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var         
12:53
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı         
12:45
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti         
12:41
Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi         
12:32
8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin 8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin         
12:27
Türkiye, Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı         
12:24
Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti         
12:14
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz         
12:01
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı         
11:52
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi         
11:49
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi         
11:36
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi         
11:33
96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et 96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et         
11:29
Buse'yi karantina da durduramadı! Eşinin doğum gününü kızları ile evinde kutladı Buse'yi karantina da durduramadı! Eşinin doğum gününü kızları ile evinde kutladı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 15:22:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs nedeniyle halde fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]