KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAVALİMANLARININ FİZİKİ ŞARTLARI YENİDEN DÜZENLENECEK - Son Dakika

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin koronavirüs nedeniyle havalimanlarında alınacak yeni önlemleri duyurdu. Keskin, havacılıkta yeni normal geçiş sürecindeki "Covid19FreeAirports" projesi kapsamında alınacak önlemler ile ilgili İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Havalimanlarının fiziki şartları, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenecek. Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek. Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak, bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Kesinin denetimler sırasında çekilmiş fotoğrafı

-Düzenleme ile ilgili fotoğraf

- İstanbul