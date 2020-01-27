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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi; Çin Başbakanı Vuhan'da
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan yeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, virüsün bulaştığı 461 kişininse durumunun ağır olduğu belirtiliyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan yeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, virüsün bulaştığı 461 kişininse durumunun ağır olduğu belirtiliyor.
Çin Başbakanı Li Kıçiang, pazartesi günü salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere ülkedeki yeni koronavirüsün (2019-nCoV) çıktığı Vuhan kentine gitti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:28
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