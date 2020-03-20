KORONAVİRÜS NEDENİYLE İŞLERİNİN AZALDIĞINI BELİRTEN TAKSİCİLERDEN EYLEM - Son Dakika
Son Dakika Güncel KORONAVİRÜS NEDENİYLE İŞLERİNİN AZALDIĞINI BELİRTEN TAKSİCİLERDEN EYLEM - Son Dakika

KORONAVİRÜS NEDENİYLE İŞLERİNİN AZALDIĞINI BELİRTEN TAKSİCİLERDEN EYLEM

6 saat önce

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çalışan taksiciler koronavirüs nedeniyle işlerinin azaldığını ve taksi kiralarını ödemekte güçlük çektiklerini belirterek, eylem yaptı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE İŞLERİNİN AZALDIĞINI BELİRTEN TAKSİCİLERDEN EYLEM, System.String[]

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çalışan taksiciler  koronavirüs nedeniyle işlerinin azaldığını ve taksi kiralarını ödemekte güçlük çektiklerini belirterek, eylem yaptı. Konvoy yapıp, pazar alanında toplanan taksicilere "1 metre kuralı" hatırlatılarak  ayrı durmaları istendi.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çalışan taksiciler son günlerde Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle müşteri sayısında büyük düşüş yaşadıklarını söyleyerek, taksi kira ücretlerinin düşürülmesini istedi. Konvoy halinde duraklarından çıkan ve korna çalarak bir süre tur atan yaklaşık 200 taksici Beylikdüzü pazar alanında eylem yaptı.

"1 METRE KURALI" UYARISI

Alanda toplanan taksicilere koronavirüs nedeniyle önlem amaçlı birer metre aralıklarla durmaları, bir arada durmamaları yönünde uyarı yapıldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan taksi sürücüleri son dönemde koronavirüs nedeniyle insanların evlerinden çıkmadığını bu yüzden azalan müşteri sayısı nedeniyle taksi kiralarını ödeyemediklerini dile getirdi.

"ŞU AN TAMAMEN PLAKA SAHİBİNE ÇALIŞIYORUZ"

Koronavirüs nedeniyle müşterileri sayısının büyük oranda düştüğünü dile getiren ve toplanan taksicileri temsilen konuşma yapan taksici Yunus Başboğa, "9 bin lira kira veriyoruz. Şoförler kendi sigortalarını yatırıyor. Kurtaramadığı için de 3 durak çalışıyor. Bunlara günlük toplam 75 lira para ödüyor. 500 lira da araç sahibi istiyor. Plaka sahibine de araç sahibi 350 lira ödüyor.  Buradaki gayemiz kazanç varsa herkes kazansın. Zarar varsa herkes bu sıkıntıyı çeksin.  Bu genel bir sıkıntı tüm dünyada oluşmuş bir şey.  Bu krizi hep birlikte atlatmak, paylaşmak istiyoruz. Bu görev devlet büyüklerimizden başlıyor. İBB başkanımızın sözü vardı piyasaya plaka sürülecekti bu 9 bin liralık fiyat aşağı çekilecekti. Bu söz daha gerçekleşmedi. İleride gerçekleşebilir ayrı bir şey. Şoförler para kazanmak için adeta yarışıyor. Kaza riski artıyor.  Önceden az da olsa günü kurtarıyorduk ama biz şu an tamamen plaka sahibine çalışıyoruz. Araç sahibine çalışıyoruz.  Onların parasında gözümüz yok. Kazanacağız ki kazansınlar" diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLAR UNUTULMADI

Eylem sırasında sağlık çalışanları da unutulmadı. Özverili çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanları 1 dakika boyunca alkışlandı. Eylemlerini tamamlayan taksiciler daha sonra yine korna çalarak konvoy halinde alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Taksicilerin konvoyu

-Taksicilerin toplanması

-Alandan görüntü

-Taksi ve taksicilerden görüntü

-1 metre kuralı uyarısı

-Taksicilerle röportaj

-Sağlık çalışanlarının alkışlanması

-Konvoyların alandan çıkışı


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:21 Kaynak: DHA

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