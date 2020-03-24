KORONAVİRÜS NEDENİYLE İSTANBUL'UN KÖYLERİNE DÖNÜYORLAR - Son Dakika
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KORONAVİRÜS NEDENİYLE İSTANBUL'UN KÖYLERİNE DÖNÜYORLAR

6 saat önce

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını Türkiye'de de etkisini gösterirken, İstanbul'da şehir merkezinde oturan bazı kişiler daha güvenli olduğu gerekçesiyle kentteki köylere gitmeye başladı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE İSTANBUL'UN KÖYLERİNE DÖNÜYORLAR, System.String[]

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını Türkiye'de de etkisini gösterirken, İstanbul'da şehir merkezinde oturan bazı kişiler daha güvenli olduğu gerekçesiyle kentteki köylere gitmeye başladı.

Sarıyer'e bağlı 700 haneli Gümüşdere köyünde 65 yaş üstü 235 kişi yaşıyor. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaktan çekinen vatandaşların kimi pencereden sokağı izliyor kimi de kış aylarında köy evlerinin vazgeçilmesi olan sobanın yanında oturup gününü geçiriyor.

YAZI BEKLEMEDEN KÖYE DÖNDÜLER

Şehir merkezinde oturan bazı kişiler de daha güvenli olduğu gerekçesiyle yazı beklemeden köyüne dönmeye başladı. Köylü geçimini tarımdan sağlıyor, fakat salgın nedeniyle insanlar sera ve tarlasına gitmek yerinde evinde kalmayı tercih etti. Genci, yaşlısı koronavirüs salgını bitene kadar evden çıkmayı düşünmediğini dile getirdi.

"BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALDIK, KAHVEHANELER DE KAPALI"

Gümüşdere Köyü Muhtarı Günay Yazıcı, köyde bulunan 3 kahvehanenin kapatıldığını ifade etti. Yazıcı, "65 yaş üstü vatandaşlarımızı tespit ettik, bir ihtiyaçları olduğunda evlerine giderek yardım ediyoruz. Köyde 65 yaş üstü, 235 kişi var. Hiçbiri dışarı çıkmıyor biz gerekli uyarıları yaptık. Biz tarımla geçiniyoruz, insanlar seralara gidiyor ama koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmıyorlar. Köyün camisi açık ama toplu namaz kılınmıyor. Cuma günü ve kandilde cami kapalıydı" diye konuştu.

"ÖLMEKTEN KORKUYORUM"

72 yaşındaki Saniye Karaca da, ölmekten korktuğunu söyleyerek, "Evde oturup, düşünüyorum. Dışarı çıkmıyorum, gün geçmiyor. Misafir gelmiyor, herkes evinde. Evi siliyoruz, süpürüyoruz, ellerimizi yıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İŞLERİMİZİ OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Köyde şarküteri işleten Fazilet Kahraman ise, "İşlerimiz olumsuz etkilendi. Satışlarda koronavirüsten önceye göre ciddi düşüş var. Dışarıya çıkan insan yok. İnsanlar genelde köye piknik yapmak, mangal yakmak için geliyorlar. Şimdi öyle bir şey yok işlerimizi olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

"EVE KAPANDIK"

Koronavirüs nedeniyle işe gidemediğini dile getiren Kaan Özan da "Koronavirüs hayatımızı kötü etkiledi. İşe gitmiyoruz, evdeyiz. Çoluk çocuk eve kapandık. Misafirliğe gitmiyoruz, misafir de kabul etmiyoruz. Şu anda bahçe işlerini de yapmıyoruz. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz. Kolonya kullanıyoruz" dedi.

"ARTIK KAHVEHANELERDE İNSAN GÖRMÜYORUM"

Gümüşdere köyünün oldukça hareketli bir köy olduğunu söyleyen Emine Yılmaz ise, "Yaşlısı, genci hep dışarı çıkar gezeriz. Geçimi bağ ve bahçeden sağladığımız için tarım yapıyoruz. Ancak koronavirüs nedeniyle evden çıkmıyoruz. Hijyene daha fazla dikkat ediyoruz. Artık kahvehanelerde insan görmüyorum. Köyde hiç böyle bir şey olmazdı. O yüzden önlemlerin iyi derecede alındığını düşünüyorum. Ailemi koronavirüse karşı bilinçlendirmeye çalışıyorum. Eller bol bol yıkanıyor, evler temizleniyor bide kıyafetlere dikkat ediyoruz" diye konuştu.

"KÖYE ERKEN GELDİK"

Evin bahçesinde vakit geçirdiklerini anlatan Serpil Özan da, "Sarıyer'de oturuyoruz. Normalde köye yazları geliyorduk. Ama koronavirüs nedeniyle köyde daha güvenli olacağımız için 1 hafta önce geldik. Oğlum, eşi ve torunumu da getirdik. En azından kapının önü temiz hava, torunum çıkıp oyun oynuyor. Dışarı çıkmıyoruz, evin bahçesindeyiz. Günü yemek ve temizlikle geçiriyoruz. Misafir kabul etmiyoruz, biz de gitmiyoruz, evdeyiz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köy muhtarı ile röp.

-Köy halkıyla röp.

-Köyün sokaklarından detaylar

-Camdan bakan amcayla röp.

-Köy evinin içinden detaylar

-Muhabir anonsu (Gül Kaba)

-Detaylar


Koronavirüs, İstanbul, Sarıyer, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:17 Kaynak: DHA

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