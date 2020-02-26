Koronavirüs nedeniyle İtalya'da 3 maç ertelendi, 6 karşılaşma ise seyircisiz - Son Dakika
Son Dakika Spor Koronavirüs nedeniyle İtalya'da 3 maç ertelendi, 6 karşılaşma ise seyircisiz - Son Dakika Spor

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da 3 maç ertelendi, 6 karşılaşma ise seyircisiz

6 saat önce

Salgının en çok vurduğu bölgelerden birinde bulunan Milano'nun meşhur moda haftası da bunran nasibini aldı.

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da 3 maç ertelendi, 6 karşılaşma ise seyircisiz, System.String[]

Salgının en çok vurduğu bölgelerden birinde bulunan Milano'nun meşhur moda haftası da bunran nasibini aldı. Bir çok ünlü moda evi defilesini seyircisiz yaptı.


Bu arada Kuzey bölgelerde görülen vakalar nedeniyle Serie A'nın 26'ncı haftasındaki 6 maçın koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı, 3 maçın da ertelendiği açıklandı.


Koronavirüs paniği nedeniyle çok sayıda otel rezervasyonunun iptal değildiği Milano sokaklarında bir sakinlik de göze çarpıyor. Kent halkı, paniğe kapılanlar ve endişe duymadan gündelik hayatına devam edenler arasında ikiye bölünmüş durumda.


Koronavirüs, Milano, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:06 
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