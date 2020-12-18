Koronavirüs nedeniyle kıraathanesini manava dönüştürdü - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle kıraathanesini manava dönüştürdü
18.12.2020 13:17
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Fatih Keskin, koronavirüs nedeniyle faaliyeti durdurulan kıraathanesini manava dönüştürerek, geçmişte çay servis ettiği müşterilerine sebze ve meyve satmaya başladı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Fatih Keskin, koronavirüs nedeniyle faaliyeti durdurulan kıraathanesini manava dönüştürerek, geçmişte çay servis ettiği müşterilerine sebze ve meyve satmaya başladı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerine ara verilmesi kararı sonrası Siverek'te Fatih Keskin, işlettiği kıraathaneyi manava çevirerek mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı. Kısıtlamaların başlaması ile birlikte ailesini geçindirmek için kıraathaneyi manava çevirdiğini anlatan Fatih Keskin; "Kısıtlamalar başlayınca iş yerini kapatmak zorunda kaldım. Ailemin geçimini sağlamak için de bu süreçte kıraathaneyi manava çevirme kararı aldım. Şimdi çay servis ettiğim müşterilerime sebze ve meyve satıyorum" dedi.
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