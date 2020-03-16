Koronavirüs nedeniyle kolonya ve sabun satışı arttı - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle kolonya ve sabun satışı arttı

6 saat önce

Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) nedeniyle uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda özellikle etil alkol içeren kolonya ve organik sabun satışında artış yaşanıyor.

Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) nedeniyle uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda özellikle etil alkol içeren kolonya ve organik sabun satışında artış yaşanıyor.

Güneydoğu Anadolu'da vatandaşlar, koronavirüse karşı etkin korunma yöntemi olan kişisel hijyen ve el temizliğini sağlamak için organik sabun ve kolonyaya yöneldi.

Kolonya ve organik sabun üreten firmalar talebe yetişmek için kapasitelerini arttırdı.

Diyarbakır'da 1965 yılından beri kolonya satışı yapan Erol Ekrem Öztürk, böyle yoğun taleple ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

Taleplere yetişmek için ham madde sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Öztürk, bu sebeple hükümetin "Benzinde etanol oranını düşürülmesi" kararını yerinde bulduğunu aktardı.

Öztürk, "Geçen yıl bu ay 200 yüz litre kolonya satarken, bu yıl aynı dönem 2 bin litre sattık. Kolonya eskisi gibi rağbet görmeye başlıyor. Eskiden her evde bulunurdu gelen misafirlere ikram edilirdi, hasta sormaya gidildiği zaman kolonya götürülürdü. Şimdi aynı şeyler olmaya başladı." dedi.

Müşteri Nihat Borakçı, kolonya almak için iş yerinden çıktığı sırada arkadaşlarının da sipariş verdiğini dile getirerek, "Toplu bir şekilde alıp onlara da teslim edeceğim. Koronavirüsten kaynaklı ön hazırlık diyelim. Bunu engelleyebilmek için alıyoruz." dedi.

Kolonyayı hijyen için aldığını belirten Aziz Gül, "Koranavirüsten korunmak amacıyla aldım. Bittikçe alacağız, korku başa bela." dedi.

Günlük kapasite 750 şişeden 5 bin şişeye çıktı

Mardin'de kolonya üretimi yapan Şehmus Özdener, virüs dolayısıyla kolonyaya yoğun talebin başladığını aktardı.

Günlük 750 şişe olarak yaptıkları dolumun talep üzerine 5 bin şişeye çıktığını dile getiren Özdener, "Biz 80 derece etil alkol kullanıyoruz. Biz önceki fiyatımız neyse onu korumaya çalışıyoruz. Standart fiyatlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Özdener, daha önce Güneydoğu'nun birçok kentinden sipariş aldıklarını, son dönemde Türkiye'nin tüm illerinden de talep geldiğini kaydetti.

Talep nedeniyle iş yüklerinin de arttığını belirten firma çalışanı kimyager Songül Ağırman ise "Kolonyanın dezenfektan etkisini biliyoruz. En kısa zamanda ülkemizin ve dünyanın bu virüsten kurtulmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bıttım sabunu satışı da yükseldi

Siirt'te bıttım sabunu üretimi ve satışını yapan Cemal Tomris de son birkaç haftadır artan talepleri karşılayamayacak duruma geldiklerini söyledi.

Müşterilerinin koronavirüsten korunmak için Bıttım sabununu tercih ettiğini belirten Tomris, bıttım sabununun kimyevi madde içermediği için virüse karşı çok iyi geldiğine inanıldığını dile getirdi.

Günlük satışının 150 kilogramdan 400 kilogram civarına yükseldiğini ifade eden Tomris, "Yüzde 100 doğal olan bu ürüne talep arttı. İl dışından bile arayıp talep edenler var. Satıştan memnunuz." dedi.

Müşterilerden Ahmet Ayyıldız da bıttım sabunu kullandığını, koronavirüse iyi geldiği düşünüldüğü için vatandaşların bu ürüne yöneldiğini belirtti.

"Taleplere yetişemiyoruz"

Siirt'te kolonya üretici Orhan Kemal Şendur ise koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşandığını belirterek, "Kolonya üreticileri 'Satış yok.' diye şikayetçiydi ama koronavirüs nedeniyle yoğun talep yaşıyoruz. Satışlar arttı, taleplere yetişemiyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle kolonya ve sabun satışı arttı

Koronavirüs, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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