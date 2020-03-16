Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı - Son Dakika Magazin

Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı

17 dakika önce

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle ünlü isimler tüm konserlerini iptal etti. Virüsü karşı önlem alan isimlerden Hadise 1 milyon 800 bin TL, Ajda Pekkan ise 1 milyon TL zarara uğradı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 6 bin 500'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 170 bine yakın insana sirayet eden virüs, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye de sıçradı. Gerekli önlemleri alan ünlü isimler ise konserlerinin çoğunu iptal etti. Ünlü isimler, aldığı bu önlemlerin ardından ekonomik olarak zarar uğradı.

KORONAVİRÜS ÜNLÜ İSİMLERİ ZARARA UĞRATTI

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Bu ay 9 sahnesi olan Hadise'nin kaybı 1 milyon 800 bin TL. İki konserini iptal eden Ebru Gündeş 600 bin TL kazanacaktı. Ajda Pekkan 4 konserden 1 milyon TL alacaktı.

GÖSTERİ VE KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Avrupa'yı etkisi altına alınan koronavirüs nedeniyle belirli sayıda insanın katılacağı etkinliklerin yapılmasına izin verilmiyor. Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi'ndeki Stuttgart gösterisi koronavirüs sebebiyle ilerleyen bir tarihe ertelendi.

Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi ve Ata Demirer korona tehlikesinin ardından Kıbrıs'taki sahne programlarını iptal etti. Tiyatrocu Müjdat Gezen de 16 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek olan Müjdat Gezen 60'ncı yıl galasını ileri bir tarihe erteledi. İlker Ayrık'ın senaryosunun yazıp hem de yönetmen koltuğuna oturduğu, Erdal Özyağcılar ile Hande Soral gibi isimlerin boy gösterdiği Müstakbel Damat filminin galası da iptal edildi. Malazgirt 1071, Adanış: Kutsal Kavga ve Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas filmlerinin de vizyona tarihleri ertelendi.

Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Ajda Pekkan, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:58 
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