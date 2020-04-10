Koronavirüs nedeniyle maaşını evine getiren jandarmayı selam ve tekmil ile karşıladı - Son Dakika

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Ahmet Gemi, maaşını getiren Mehmetçiği asker selamı ve tekmil vererek karşıladı.



Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyünde yaşayan Ahmet Gemi, muhtarı arayarak 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağı bulunmasından dolayı maaşının ilçedeki banka şubesinden çekilerek kendisine teslim edilmesini talep etti.



Köy muhtarının haber vermesinin ardından Vefa Sosyal Destek Grubundaki jandarma ekipleri, Derinkuyu Ziraat Bankası Şubesinden Gemi'nin maaşını çekerek kendisine teslim etmek üzere köydeki ikametine gitti.



Jandarma ekiplerini evinin bahçesinde karşılayan Gemi, 56 yıl önce Hatay Serinyol'da askerlik yaparken komutanlarına verdiği tekmille karşıladı.



Yıllar önce ezberlediği jandarma marşını da okuyan Gemi, ekiplere teşekkür etti.



Gemi'nin heyecan yaşadığı o anlar, jandarma ekiplerince cep telefonu kamerasına kaydedildi.