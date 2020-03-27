Koronavirüs nedeniyle marketlere getirilen müşteri sınırlamasına teknolojik çözüm - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle marketlere getirilen müşteri sınırlamasına teknolojik çözüm

6 saat önce

Koronavirüsüyle (kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, marketler başta olmak üzere tüm perakende sektörüne müşteri sınırlaması ve sosyal mesafe kuralı getirildi.

Koronavirüs nedeniyle marketlere getirilen müşteri sınırlamasına teknolojik çözüm, System.String[]

Koronavirüsüyle (kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, marketler başta olmak üzere tüm perakende sektörüne müşteri sınırlaması ve sosyal mesafe kuralı getirildi. Sürecin yönetimi ve denetim için çözümlerden bir tanesi güvenlik kameraları oldu.


Türkiye 175 ülkeye yayılan koronavirüs salgınına karşın her geçen gün tedbirlerini artırıyor. Bu süreçte özellikle sosyal izolasyona dikkat çekilirken, vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmamaları için sıkı önlemler uygulanıyor. Son olarak, İçişleri Bakanlığı'nın salgınla mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge ile ülke genelindeki marketler başta olmak üzere tüm perakende mağazalarına müşteri sınırlaması getirildi. Genelgede yer alan tedbirlere göre zorunlu ihtiyaç alışverişleri esnasında marketlerin içinde yer alan maksimum müşteri sayısı, doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biriyle sınırlandırıldı. Market içerisinde belirlenen sayıda müşteri bulunması halinde ise alışveriş yapan müşteriler çıkmadan yeni müşterilerin içeri alınmamasına karar verildi. Ayrıca girişte, alışveriş esnasında ve kasa sırasında 1 metre sosyal mesafe kuralına uyulması da gerekiyor.


Güvenlik kameraları perakendeciler için çözümlerden bir tanesi oldu


Tüm bu süreci nasıl yöneteceklerine dair soru işaretleri oluşan perakendecilere iyi haber ise görüntü işleme teknolojileri geliştiren Udentify'dan geldi. Verilen bilgiye göre, fiziksel mağazalarda müşteri davranışlarını analiz eden yerli teknoloji şirketi, hali hazırda var olan güvenlik kameraları üzerinden müşteri sayısı ve yoğunluğunun kontrol altında tutulmasını sağlayan altyapısı ile marketler başta olmak üzere tüm mağazalarda uyulması gereken tedbirler için teknolojik destek veriyor. Geliştirilen modül ve güvenlik kameralarından alınan görüntüler işlenerek mağaza içerisinde anlık olarak kaç kişinin bulunduğu raporlanırken, alışveriş esnasında en az 1 metre olması gereken sosyal mesafe kuralına uyulmayan durumların tespiti halinde otomatik uyarı veriliyor. Bu sayede hem zaruri ihtiyaçları için mağazalarda olan vatandaşların enfekte olma riski azaltılırken mağazaların önlemlere uyması kolaylaştırılıyor.


Müşteri sayısı ve sosyal mesafe anlık olarak ölçülebilecek


Marketler dahil olmak üzere tüm mağazaların mevcut kamera sistemlerine hızlıca uygulanabilecek akıllı yazılımlar ile bu zorlu süreçte, market çalışanlarına ve yöneticilere destek olmayı amaçladıklarını belirten Udentify Kurucusu Can Dörtkardeşler, "Ekip olarak her yaştan insanın enfekte olma riskinin en yüksek olduğu alışveriş ortamlarında tüm önlemlere uymasını sağlayabilecek ve bu koşulların dışına çıkıldığı anlarda uyarılarda bulunabilecek yerli bir teknolojiye sahibiz. Bu kapsamda perakendecilerin alınan tüm tedbirleri eksiksiz uygulayıp denetleyebileceği bir modül geliştirerek mağaza içinde anlık müşteri sayısı ve mesafe takibi yapabiliyoruz. Bir sonraki adımda ise hedefimiz, girişlerde uzun sıralar oluşmasını engellemek için mağazalardaki anlık yoğunluğu bir arayüz eşliğinde kullanıma açmak ve herkese mağazaya gitmeden önce doluluğu kontrol etme şansı sunmak" şeklinde konuştu.


Elde edilecek karın yarısı, yerli solunum cihazının üretimi için bağışlanacak


Marketlerin kullanımına sundukları akıllı modülden elde edecekleri karın yarısını, yerli medikal solunum cihazı geliştiren Biosys firmasına bağışlayacaklarını belirten Dörtkardeşler, "Biz girişimciler ortaya koyduğumuz değeri toplum sayesinde büyütüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor ve hassas dönemde elde ettiklerimizi aynı oranda toplum ile paylaşma sorumluluğuna sahip olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda beraber çalışacağımız şirketler ile yaptığımız anlaşmalara istinaden elde edeceğimiz karın yarısını solunum cihazı geliştirme ve üretme faaliyetleri için bağışlamayı arzu ediyor, ülkemizdeki hastaların iyileşme sürecine katkı sağlamayı diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA

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