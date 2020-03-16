Koronavirüs nedeniyle Mecidiyeköy Metrobüs durağı boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Koronavirüs nedeniyle Mecidiyeköy Metrobüs durağı boş kaldı - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Mecidiyeköy Metrobüs durağı boş kaldı

18 dakika önce

Koronavirüs nedeniyle Mecidiyeköy metrobüs durağı boş kaldı Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle öğle saatlerinde en yoğun yer olan Mecidiyeköy metrobüs durağı boş kaldı.

Koronavirüs nedeniyle Mecidiyeköy metrobüs durağı boş kaldı

İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle öğle saatlerinde en yoğun yer olan Mecidiyeköy metrobüs durağı boş kaldı. Metrobüs girişinde simit satan, Serhat Dağ, "Günde 350 tane satıyordum. Şimdi en fazla 50 tane satıyorum"dedi.

Tüm dünyada etkisi altına alan ve ölümlere yol açan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzak durmaya başladı. Tedirginlik yaşayan ve bakanlıktan yapılan uyarıları da dikkate alan vatandaşlar, toplu taşımaları da fazla kullanmamaya başladı. Bu nedenle araç ve yolcu trafiğinde ciddi düşüşler yaşandı. Günün en yoğun saati olan öğle zamanında Mecidiyeköy metrobüs durağının da neredeyse boş olduğu görüldü.


"Günde 350 tane satıyordum. Şimdi en fazla 50 tane satıyorum"

Metrobüs durağı girişinde Simitçi Serhat Dağ, "İşlerimiz şuan kötü durumda. Korona virüs nedeniyle insanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Bu nedenle kazancımız olmuyor . Günde 350 tane satıyordum. Şimdi en fazla 50 tane satıyorum. Şuanda çok kalabalık oluyordu. Artık insanlar simit almaya korkuyor. Buranın hiç boş olduğunu hatırlamıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz" dedi.


"Böyle olursa memlekete döneceğiz"

Kestaneci ise, " İşler yok, siftah yapamadık daha. Otobüsle geldim. Otobüste 4 kişi vardı. Böyle olursa memlekete döneceğiz. Ödemelerim de çok" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle Mecidiyeköy Metrobüs durağı boş kaldı

Koronavirüs, Mecidiyeköy, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:57 Kaynak: İHA
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