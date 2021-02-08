Koronavirüs nedeniyle Molde-Hoffenheim maçı İspanya'da oynanacak
08.02.2021 23:39
UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'in Molde ile Almanya'nın Hoffenheim takımları arasında yapılacak son 32 turu ilk maçı, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Molde-Hoffenheim maçının İspanya'da yapılacağı duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Molde'nin Hoffenheim'ıağırlayacağı karşılaşmanın, Norveç ile Almanya arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Vila Real kentindeki Ceramica Stadı'nda oynanmasına karar verildi.
Karşılaşma, planlandığı gibi 18 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.
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