Koronavirüs nedeniyle Molde-Hoffenheim maçı İspanya'da oynanacak

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Molde'nin Hoffenheim'ıağırlayacağı karşılaşmanın, Norveç ile Almanya arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Vila Real kentindeki Ceramica Stadı'nda oynanmasına karar verildi.

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