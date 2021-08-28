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Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı

28.08.2021 14:34

Tokat'ta geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle Haziran ayında nikah masasına oturan çift, düğün yapamadı. Yakınlarını dinlemeyen çift, 4 aylık oğulları ile birlikte bu yıl düğün yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok çift de düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Ancak Tokat'ta yaşayan Mahmuthan-Merve Kalem çiftinin nikahlarını ertelemesi, aynı zamanda güzel bir olaya da vesile oldu. Nikahlarını 2 kişilik aile olarak kılan çift, 4 ay sonra oğullarının dünyaya gelmesiyle birlikte 3 kişi düğün yaptı.

"DÜĞÜN YAPMAYIN DEDİLER"

Tokat'ta pandemi yasakları nedeni ile sadece nikah kıyan Mahmuthan (29) ve Merve Kalem (29) çifti, erteledikleri düğünlerini 2 gün önce yaptı. Mahmuthan-Merve Kalem çifti, düğünlerine 4 ay önce dünyaya gelen Göktürk ismini verdikleri oğullarıyla katıldı. Nikahı 2 kişi kıydıklarını ama düğünlerinde 3 kişi olduklarını belirten Merve Kalem, "Birkaç kere ertelendi bu düğün. Çocuğumuzun müjdesini aldık. Onunla beraber düğünümüzün olması kısmet oldu. Çocuk olunca 'düğün yapmayın' dediler ama böylesi bizim için unutulmayacak bir anı oldu" dedi.

Yakınlarının telkinlerini dinlemediler! Nikahta 2 kişilik aile olan çift, düğünlerine 3 kişilik aile olarak çıktı

DÜĞÜNE OĞULLARIYLA KATILDILAR

Ankara'da, 2 yıl önce tanışıp evlenmeye karar veren, 10 Haziran 2020'de nikah masasına oturarak birlikte yaşam için 'Evet' diyen çift Mahmuthan ve öğretmen Merve Kalem çifti, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Özel bir şirkette çalışan Mahmuthan ve öğretmen Merve Kalem çiftinin 4 ay önce 'Göktürk' ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Kalem çifti pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte düğün hayallerini gerçekleştirmeye karar verdi. Çift 2 gün önce yaptıkları düğüne oğulları Göktürk ile birlikte katıldı. Çift, düğün pastasını oğullarıyla birlikte keserek, sahnede de birlikte oynadı.

Yakınlarının telkinlerini dinlemediler! Nikahta 2 kişilik aile olan çift, düğünlerine 3 kişilik aile olarak çıktı

"PANDEMİ SÜRECİNDE EN GÜZEL ŞEY BU OLDU"

Pandemi nedeniyle düğün yapamadıklarını belirten Mahmuthan Kalem, "Geçen sene nikahımızı yaptık. Virüs nedeniyle düğünümüzü gerçekleştiremedik. Sonra bebeğimiz olacağını öğrendik. Düğünümüzü ertelediğimize değsin istedik. Düğünümüzü oğlumuz olsun, birlikte yapalım istedik. Kendisi de düğünümüze şahit olsun diye. Birçok kişinin isteyip de yağamayacağı bir şey. Bence pandemi sürecinde en güzel şey bu oldu. Virüs, hastalık, insanlara verdiği zarar ama bizim için çok güzel bir süreçti. Pandeminin bize vermiş olduğu en güzel hediye oğlumuzdu. Düğünümüzü birlikte yaptık. Mutluyuz. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Yakınlarının telkinlerini dinlemediler! Nikahta 2 kişilik aile olan çift, düğünlerine 3 kişilik aile olarak çıktı

"DÜĞÜNDE NEREDEYDİM DİYE SORMAYACAK"

Nikaha 2, düğüne 3 kişi katıldıklarını ifade eden Merve Kalem ise, "Pandemi sürecinde biz de düğünümüzü erteledik. Birkaç kere ertelendi bu düğün. Sonra çocuğumuzun müjdesini aldık. Onunla beraber düğünümüzün olması kısmet oldu. Benim buradan herkese tavsiyem ne olursa olsun, güzel olan hiçbir şeyi ertelemeyin. İnanın güzelliklere güzellik katarak oluyor bunlar. Biz de küçük şehirlerde büyüdük. Ben Yozgatlıyım, eşim Tokatlı. Çocuk olunca 'düğün yapmayın' dediler ama böylesi bizim için unutulmayacak bir anı oldu. Pandeminin bize vermiş olduğu en güzel hediye oğlumuz Göktürk'tü. Bizim oğlumuz bize 'ben düğünde neredeydim' diye sormayacak. Çünkü fotoğraflarda kendisi de bulunuyor. Onun için de ilginç ve güzel bir anı olacak" diye konuştu.

NİKAHTA ÇİFT, DÜĞÜNDE 3 KİŞİ OLDULAR
Yakınlarının telkinlerini dinlemediler! Nikahta 2 kişilik aile olan çift, düğünlerine 3 kişilik aile olarak çıktı
Yakınlarının telkinlerini dinlemediler! Nikahta 2 kişilik aile olan çift, düğünlerine 3 kişilik aile olarak çıktı
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı

Koronavirüs, Evlilik, Tokat, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı - Son Dakika


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