Koronavirüs nedeniyle ölen kişi 910'a yükseldi - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle ölen kişi 910'a yükseldi

6 saat önce

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 910'a, vaka sayısı ise 40 bin 536'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle ölen kişi 910'a yükseldi, System.String[]

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 910'a, vaka sayısı ise 40 bin 536'ya yükseldi.

Karantina altında bulunan lüks yolcu gemisi Diamond Princess'te koronavirüs tespit edilen hasta sayısı 64 oldu. People's Daily gazetesinin haberine göre, Çin'de uygulanan karantina ve ulaşımın durması sebebiyle ekonomide yaşanan durgunluğu gidermek için, Çin Merkez Bankası piyasaya 129 milyar dolar sürdü.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:51 Kaynak: DHA
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