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Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi
16 dakika önce
Çin'de yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi.
Çin'de yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:32
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