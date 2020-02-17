Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi

16 dakika önce

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin Merkez Bankası'ndan koronavirüs tedbiri: Banknotlar karantina altına alındı
Tayvan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm yaşandı Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir 1771 kişiyi öldüren koronavirüs salgını, Asyalı insanlara karşı ırkçı söylemleri yaygınlaştırdı

Son Dakika Haberleri
08:23 Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı
07:46 Adana halkı, Murat Yıldırım'ı görmek için Ramo dizisinin setinde izdiham oluşturdu
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 08:49:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]