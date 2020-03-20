Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı Cezayir'de 10'a, Fas'ta 3'e yükseldi - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı Cezayir'de 10'a, Fas'ta 3'e yükseldi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Cezayir'de 10'a, Fas'ta 3'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı Cezayir'de 10'a, Fas'ta 3'e yükseldi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Cezayir'de 10'a, Fas'ta 3'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, son olarak 4 kişide virüs tespit edildiği, böylece ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 94'e yükseldiği ifade edildi.

Cezayir dün Kovid-19'a karşı kadınlar başta olmak üzere kamu çalışanlarının yarısına ücretli izin verilmesi ve büyük şehirlerdeki restoran ile kafelerin kapatılması gibi bir dizi yeni önlem almıştı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesi üzerine ülkedeki can kaybının 3'e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, son olarak 3 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülkedeki vaka sayısının 66'ya yükseldiği kaydedildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:26 Kaynak: AA

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