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Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı
1 saat önce
Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı.
Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:55
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