Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 427'ye yükseldi - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 427'ye yükseldi

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ölenlerin sayısı 427'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 427'ye yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ölenlerin sayısı 427'ye yükseldi. Vaka sayısında da artış görülürken; koronavirüs ile mücadele için inşa edilen hastane, hastaları kabul etmeye başladı.

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 427'ye, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 20 bin 624'e yükseldi. İyileşerek taburcu olan kişi sayısı ise 666 olarak belirlendi.

YENİ İNŞA EDİLEN HASTANE KULLANIMA AÇILDI

Vuhan'da koronavirüs ile mücadele için 10 günde inşa edilen hastane kullanıma açıldı. Hastaları kabul etmeye başlayan Huoshenshan Hastanesi'nin, önümüzdeki günlerde virüsle mücadelenin merkezi haline geleceği belirtiliyor.

ÇİN'DEN 'SAĞDUYU' ÇAĞRISI

Çin, ülkeleri yeni koronavirüsü rasyonel ve sakin bir şekilde görme; bilime dayalı ve ölçülü tedbirler alma çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, düzenlediği basın toplantısında, "İnsanların sağlığına yüksek sorumluluk duygusu ile hareket eden Çin hükümeti, salgının patlak vermesinden sonra en kapsamlı ve sıkı önleme ve kontrol önlemlerini aldı ve bunların çoğu uluslararası sağlık tüzüklerinin gerektirdiğinden daha da fazlasıdır" ifadelerini kulandı.

TAYVAN'DAN SEYAHAT YASAĞI

Tayvan, koronavirüs için alınan önlemler kapsamında, geçtiğimiz 14 gün içerisinde Çin'in Hubey, Guangdong bölgeleri ve Wenzhou kentinde bulunmuş kişilerin ülkeye girişini yasakladı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:57 Kaynak: DHA
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