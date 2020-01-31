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Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 213'e yükseldi
6 saat önce
nCoV) sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 9 bin 776'ya; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 213'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:45 Kaynak: DHA
nCoV) sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 9 bin 776'ya; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 213'e yükseldi.
Düne oranla hasta sayısı 2 bin 65, ölü sayısında ise 43 artış oldu.
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