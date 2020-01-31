Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 213'e yükseldi - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 213'e yükseldi

6 saat önce

nCoV) sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 9 bin 776'ya; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 213'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 213'e yükseldi, System.String[]

nCoV)  sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 9 bin 776'ya; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 213'e yükseldi.

Düne oranla hasta sayısı 2 bin 65, ölü sayısında ise 43 artış oldu.

Pakistan 2 Şubat'a kadar Çin'e çift taraflı uçuşları durdurduğunu duyurdu.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:45 Kaynak: DHA
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