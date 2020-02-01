Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 259'a yükseldi - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 259'a yükseldi

7 saat önce

nCoV) sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 11 bin 374'e; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 259'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 259'a yükseldi, System.String[]

nCoV)  sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 11 bin 374'e; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 259'a yükseldi.

Düne oranla hasta sayısında bin 598, ölü sayısında ise 46 artış oldu.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:26 Kaynak: DHA
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