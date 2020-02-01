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Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 259'a yükseldi
7 saat önce
nCoV) sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 11 bin 374'e; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 259'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:26 Kaynak: DHA
nCoV) sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 11 bin 374'e; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 259'a yükseldi.
Düne oranla hasta sayısında bin 598, ölü sayısında ise 46 artış oldu.
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