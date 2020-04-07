Koronavirüs nedeniyle online market siparişleri yüzde 1000 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koronavirüs nedeniyle online market siparişleri yüzde 1000 arttı - Son Dakika Ekonomi

Koronavirüs nedeniyle online market siparişleri yüzde 1000 arttı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta girişimci Okan Tambay tarafından yemek siparişi için geliştirilen ancak daha sonra marketlerin de dahil edildiği uygulamada koronavirüs tedbirlerinden sonra market siparişlerinde büyük artış oldu.

Koronavirüs nedeniyle online market siparişleri yüzde 1000 arttı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta girişimci Okan Tambay tarafından yemek siparişi için geliştirilen ancak daha sonra marketlerin de dahil edildiği uygulamada koronavirüs tedbirlerinden sonra market siparişlerinde büyük artış oldu. Marketlerin siparişlere yetişemediğini belirten Tambay, "Virüsten sonra uygulama üzerinden marketlere verilen siparişlerdeki artış yüzde 1000'i buldu. Adana, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Malatya'da marketleri de önümüzde hafta sisteme dahil edeceğiz" dedi.

Okan Tambay, Kahramanmaraş Teknokent'te yeni bir yemek siparişi uygulaması geliştirdi. Tambay, 'Duube' ismini verdiği uygulamayı ocak ayında hizmete aldı. Pilot il olarak seçtiği Kahramanmaraş'ta hem restoranlardan hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gören Duube'ye diğer illeri de dahil etmek için çalışmalarını yürüten Tambay, uygulamaya şubat ayında marketleri de dahil etti. İnsanlar evlerinden dışarı çıkmadan uygulama sayesinde market alışverişini cep telefonuyla yapmaya başlarken, koronavirüsle birlikte online alışverişlerde artış yaşanmaya başladı.

'ÇOK YOĞUN TALEP VAR'

Uygulama üzerinden verilen siparişler marketlerin ya da Duube'nin araçlarıyla müşteriye ulaştırılırken, son gelen yasaklarla birlikte siparişlerin artması nedeniyle zaman zaman bazı siparişlerin adrese tesliminde gecikmeler de yaşanabiliyor. Adresin markete olan uzaklığına göre siparişlerde 3-7 lira arasında bir servis ücreti alındığını beliren Okan Tambay, "Halkımız online alışverişe aslında biraz yabancıydı ama virüsten sonra yüzde 1000'leri buldu, online market siparişlerinde yüzde 1000 artış sağlandı. Şu an talepler aşırı yoğun, araç takviyesi yapıyoruz, market takviyesi yapıyoruz. Bu sürece elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz hem çocuklu ailelerimizin hem de yaşlılarımızın dışarıya çıkmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz şu anda. Sağlık yönünde artısı var. Sonuçta dışarı çıkmıyor, hastaysa bir başka arkadaşına ya da insanlara bulaştırmıyor. Evinden ürünleri görerek sipariş veriyor. Herhangi bir yanlışlık, bir unutma veya son kullanma tarihi olduğunda zaten hemen değişiklik yapabiliyoruz. Aslında evde durması kendisi için arttı" diye konuştu.

'HAFTAYA 5 İLDE YENİ MARKETLERİ SİSTEME DAHİL EDİYORUZ'

Duube'yi restoranlar için yaptıklarını ancak marketi da dahil ettiklerini belirten Tambay, şöyle devam etti:

"Bu koronavirüs olmasından dolayı da süreci biraz hızlandırdık, aşırı talepler geldiği için. Biz zaten süreç içerisinde 2 tane marketle başlamıştık. Şu an 6-7 taneye çıkardık ilimizde bu sayıyı ve onları sisteme dahil etme için çalışmalarımız devam ediyor. Diğer illerden de talep var şu anda. Adana, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Malatya'da önümüzdeki hafta başlayacağız. Şu an bu şehirlerdeki marketlerin ürünlerinin sisteme işlenmesi devam ediyor. Van ve Ankara'daki marketlerden de talep var ve giderek bu süreç yoğunlaşıyor. Yer yer siparişleri götürmekte yoğunluktan dolayı sorunlar oluşabiliyor ama sürecin artık tamamen online'a geçtiğini düşünüyoruz. Bir girişim başlatmıştık ve pilot bölge olarak Kahramanmaraş'tı ve daha sonraki süreçte tüm Türkiye'ye başlayacaktık. Süreç tamamen bizim tarafımızda olumlu oldu ama virüsün yayılması nedeniyle de halkımız için kötü bir durum söz konusu oldu."

'DAHA ÖNCE BU KADAR YOĞUN DEĞİLDİ'

Marketini internet üzerinden müşterilerine açan Gökhan Gök de koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasaklarla birlikte online siparişlere cevap vermekte güçlük çektiklerini söyledi. Gök, "İnternetten aldığımız siparişler doğrultusunda evlere kadar servis yapıyoruz. Çocukların markete girişlerinin yasaklanması, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasından dolayı Duube üzerinden yapılan siparişle müşterilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Daha önce de internet üzerinden sipariş alıyorduk ancak bu kadar yoğun değildi. Cumhurbaşkanlığının almış olduğu kararlardan sonra insanlar interneti daha çok kullanmaya başladı ve aldığımız siparişler de yoğunlaştı" diye konuştu.

'MARKET AYAĞIMIZA GELDİ'

Online market en çok, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ve çocuklu ailelerin işine yaradı. Evinden çıkmadan telefonla marketten alışveriş yapanlardan biri olan Din Kültürü Öğretmeni Muhammet Furkan Yakıcı, koronavirüs nedeniyle 'Evde kal' çağrılarına uyup, mecburi olmadıkça dışarı çıkmamaya çalıştığını söyledi. İnsanların en çok gıdalarını temin etmek adına dışarıya çıkmak zorunda kaldığını kaydeden ancak online market ile bunun da ortadan kalktığını ifade eden yakıcı, "2 hafta önce Duube uygulamasını kullanmıştım. Çünkü dışarıda salgın var ve bu salgından korunmak için de elimizden geldiğince tedbirleri alıyoruz, evden çıkmıyoruz. Duube uygulaması da marketi ayağımıza getirdi diyebiliriz. Bu şekilde evden çıkmama hiç gerek kalmıyor. Ekmek, yağ, süt ne varsa gerekli malzemeleri alabiliyoruz rahatlıkla" dedi.


Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:55 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı Ceza yazılan genç kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı         
15:13
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar         
15:08
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu         
14:54
Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor         
14:47
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi         
14:36
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı         
14:32
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek         
14:29
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki         
13:57
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı         
13:55
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti         
13:54
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?         
13:52
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü         
13:49
Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor         
13:46
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak         
13:45
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi         
13:39
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi         
13:36
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü         
13:30
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız         
13:19
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu         
13:14
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun         
13:09
Koronavirüs salgını pandalara yaradı! Nesli tükenmekte olan pandalar yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez çiftleşti Koronavirüs salgını pandalara yaradı! Nesli tükenmekte olan pandalar yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez çiftleşti         
13:08
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı         
13:06
Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı         
13:01
Gülistan Doku'nun 124 gündür arandığı Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu Gülistan Doku'nun 124 gündür arandığı Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu         
12:54
Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
12:49
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu 3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu         
12:41
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı         
12:32
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı         
12:26
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı         
12:20
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 15:26:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs nedeniyle online market siparişleri yüzde 1000 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]