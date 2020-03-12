Koronavirüs nedeniyle otellerin açılışı nisan sonuna ertelendi

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, bütün dünyada panik etkisi yaratan koronavirüs nedeniyle, tatil rezervasyonlarında yavaşlama olduğunu, bu yüzden Türkiye'deki turizm bölgelerinde nisan ayı başında açılacak otellerin, açılışlarını nisan sonuna ertelediğini açıkladı.

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, koronavirüs tehlikesiyle ilgili turizm sektörüne etkileri hakkında basın açıklaması yaptı. Çin'de başlayan koronavirüsün dünyaya yayılması, dün akşam Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi (küresel salgın) ilan etmesinin bütün ülkelerde bir panik yarattığını belirten Çorabatır, "Başta ABD olmak üzere Avrupa'dan seyahat yasağı getirmesi, Slovakya'da olağanüstü hal ilan edilmesi, İtalya'nın kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerini durdurması, Almanya, Fransa ve İtalya'daki hastalık oranlarının Avrupa'ya hızla yayılması dünya ticareti ve seyahat endüstrisini beklentinin üzerinde tüm ülkelerde daha sıkıntılı bir hale getirmiştir" dedi.

AÇIK OTELLERDE TEDBİRLER EN ÜST DÜZEYDE

Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirlerden dolayı bugüne kadar sadece bir kişide virüsün tespit edildiğini dile getiren Çorabatır, "Hemen müdahale edilmesi çok önemlidir. Alınan tedbirler şu anda Avrupa'dan daha hızlı ve DSÖ ile paralel gitmektedir. Tabi turizm sektörü olarak biz de bu gelişmeleri saat saat çok yakından takip ediyoruz. TÜROFED olarak hem vatandaşlarımızın hem yabancı misafirlerimizin sağlığı, güvenliği bizim için önem arz etmektedir. Otellerimizle ilgili gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Turizm Bakanlığı'ndan tedbirle ilgili direktifler konusunda en üst düzeyde tedbirlerimizi alıyoruz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

'BAKANIMIZA KATILIYORUZ'

Seyahat endüstrisindeki yavaşlamaya dikkati çekerek, birçok ülkede uçuşların, özellikle havayolu şirketlerinde yüzde 50'ye kadar düştüğünü açıklayan Çorabatır, aynı şekilde tatil rezervasyonlarında da azalma olduğunu kaydetti. Bu yüzden ülkemizde de yaz sezonu başlangıcı olan nisan ayındaki rezervasyon taleplerinin de beklenen düzeyde olmadığını belirten Çorabatır, "Kıştan açık olan otellerimiz zaten faaliyetlerine devam ediyor. Ama nisan ayında açılacak olan otellerimizin açılışlarını nisan ayı sonuna kaydırması riski minimize etmek açısından önemli bir adım olacaktır. Burada Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza katılıyoruz. Biz 1990-2000 yılları arasında birçok krizi hep birlikte yönettik. Burada da serinkanlı olmamız, panik yapmadan yerinde tedbirleri uygulamamız ve hemen almamız lazım" dedi.

EN ŞANSLI ÜLKE TÜRKİYE

Tıp dünyası otoriterlerine göre, virüsün yayılma hızının sıcaklığın artmasıyla azalacağının belirtildiğini kaydeden Sururi Çorabatır, "Virüs yavaşladığı ve olumlu olarak ticaret ve seyahat endüstrisine döndüğü takdirde, muhtemelen ilk yararlanacak olan sektör turizm olacaktır. Geriye dönüşümü daha güçlü olacaktır ve burada da en şanslı ülke Türkiye olarak biziz" dedi.

BAKANA DESTEK İÇİN DOSYA SUNULDU

Turizm sektörünün üzerinde kıştan gelen bir yük olduğuna da işaret eden Çorabatır, şunları kaydetti:

"Rezervasyonların düşmesi nedeniyle açılışlarımızın nisan ayı sonuna ertelenmesi de muhakkak ki sektörümüze ekonomik yük getirecektir. Bu konuyla ilgili de Sayın Kültür ve Turizm bakanımıza, Turizm İstişare Kurulu olarak bir dosya verdik. Sanırım bugün gün içinde bu dosya cumhurbaşkanımızın yaptığı toplantıda da Kültür ve Turizm Bakanımız tarafından dile getirilecektir. Bu tedbirler alındığı ve sektör desteklediği takdirde inşallah bu olayı hep birlikte daha az zararla kapatmak için elimizden geleni yapacağız."