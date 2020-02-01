Koronavirüs nedeniyle Öykü Arin'e maske bulunamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs nedeniyle Öykü Arin'e maske bulunamıyor - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Öykü Arin'e maske bulunamıyor

6 saat önce

ANTALYA'da lösemi tedavi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Şen Yazıcı, Çin'den yayılan Koronovirüs nedeniyle maskelere yoğun talep olduğunu ve kızı için maske bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle Öykü Arin'e maske bulunamıyor, System.String[]

ANTALYA'da lösemi tedavi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Şen Yazıcı, Çin'den yayılan Koronovirüs nedeniyle maskelere yoğun talep olduğunu ve kızı için maske bulmakta zorlandıklarını söyledi.

İzmir'de Kasım 2018'de juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için aynı yıl Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurtdışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e annesinden yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik, yüzde 98,5 oranında tuttu. Hastaneye yakın bölgedeki evine taburcu olan Öykü Arin'in saçı, kirpikleri ve kaşı çıkmaya başladı.

Tedavisi devam eden Öykü Arin için özel eğitim verecek öğretmen de arayan Yazıcı ailesi Öykü'yü olabildiğince topluluktan uzak tutmaya özen gösteriyor. Zorunlu durumda kalabalık ortama girdiğinde özel maske kullanan Öykü Arin, ilk olarak Çin'de görülen ancak ardından dünyaya yayılmaya başlayan Koronavirus nedeniyle bir sorunla karşı karşıya kaldı. Çin, salgın nedeniyle ihtiyacın arttığı maskeleri daha önce ihraç ettiği ülkelerden satın alırken, Türkiye'de de bazı tedarikçilerde maske sorunu başgösterdi.

Kızının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran anne Eylem Şen Yazıcı, maske bulmakta zorlandıklarını öne sürdü. Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı '3M' özellikli maske fotoğrafının altına şu notu düştü:  "Corona virüsü sebebiyle maske satışları patladığı için medikallerde Öykü Arin'in de kullandığı 3M maskeleri bulmak zor. Depolar göndermiyormuş. Ellerindekileri yüksek fiyatlara yurt dışına satıyorlarmış. Lösemi vb. hastalar için bu konuya bir çözüm bulmak gerekiyor."


Çin Halk Cumhuriyeti, Antalya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırgızistan, Çin ile kara sınır kapısını kapattı, uçuşları durdurdu
Vuhan'daki Türk yolcular geldi! İşte ilk görüntüler Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişi ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne...

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 23:34:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs nedeniyle Öykü Arin'e maske bulunamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]