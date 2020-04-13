Koronavirüs nedeniyle sıkıntı çeken talasemi hastaları için kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle sıkıntı çeken talasemi hastaları için kan bağışı kampanyası

16 dakika önce

KORONAVİRÜS nedeniyle vatandaşların kan bağışı yapmaktan çekinmesiyle sıkıntılı günler yaşayan talasemi hastaları için Antalya'nın Manavgat ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Koronavirüs nedeniyle sıkıntı çeken talasemi hastaları için kan bağışı kampanyası, System.String[]

KORONAVİRÜS nedeniyle vatandaşların kan bağışı yapmaktan çekinmesiyle sıkıntılı günler yaşayan talasemi hastaları için Antalya'nın Manavgat ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Talasemi hastası Dilara Öner, "Vücudumuzun kan üretimi yok. Bu nedenle 20 güne bir kan almak zorundayız" diyerek, vatandaşları kan bağışı yapmaya çağırdı.

Yeni tip koronavirüs salgınında insanların virüs kapma korkusuyla kan bağışında bulunmaktan çekinmesi nedeniyle talasemi, lösemi ve kanser gibi kan ihtiyacı olan hastalar tedirginlik yaşıyor. Her 20 günde bir kan nakli gereken talasemi hastaları ise salgın nedeniyle bağışların azalmasıyla sıkıntı yaşıyor.

Manavgat ilçesinde talasemi hastası olan vatandaşların sosyal medya üzerinden 'Manavgat'ta sosyal yaşam' grubunda sıkıntılarını dile getirmesi üzerine Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya harekete geçti. Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi yetkileriyle irtibat kuran Pınar Kapukaya'nın girişimleri sonucunda Manavgat'a kan bağışı otobüsü geldi. Her 15 dakikada 2 kişi olacak ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde otobüse alınan bağışçılar, özel koruyucu elbiselerini giyen uzman görevliler eşliğinde kan verdi. Koronavirüs nedeniyle bağışçılarla randevulu şekilde yapılan planlama doğrultusunda gerçekleştirilen kampanyada 50 ünite kan toplandı.

'BAĞIŞÇILARIMIZDAN OLUŞAN BİR LİSTE OLUŞTURDUK'

Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, kan toplama kampanyasına her hafta veya 10 günde bir devam edileceğini söyledi. Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan Pınar Kapukaya, talasemi hastalarına kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Talasemi hastalarımız düzenli kan almak zorunda kaldıkları için bize ulaşarak sıkıntılarını aktardı. Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi müdürümüzle irtibata geçtik. Sosyal medyada Manavgat sosyal yaşam grubunun yöneticisi Mustafa Aşık kampanya düzenleyerek, kan bankası datası oluşturdu. Kan grupları, isimler ve kan vermek isteyen bağışçılarımızdan oluşan bir liste oluşturduk. Kovid-19'dan dolayı kalabalık olmamak şartıyla her 15 dakikaya 2 kişi kan vereceği organizasyonla listemizi oluşturduk. Telefonla randevularımızı kesinleştirdikten sonra kan bağışımıza başladık" dedi.

'15-20 GÜNDE BİR KAN İHTİYAÇLARI VAR'

Koronavirüs salgınının ardından düzenlenen kampanyanın çok önemli olduğunu vurgulayan Kapukaya, "Bugünkü bağış çok önemli. Planladığımız şekilde bağış alırsak, haftada bir, en geç 10 günde bir bu etkinliğimizi devam ettireceğiz. Bu şekilde 15 dakikada 2 bağışçı şeklinde bu kampanyamızı devam ettireceğiz. Bu insanların 15 günde, 20 günde bir kan ihtiyaçları var. Bunu da bizim sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

'VÜCUDUMUZUN KAN ÜRETİMİ YOK'

Bağış kampanyasının düzenlenmesine öncülük edenlerden Dilara Öner de kalıtımsal talasemi majör (Akdeniz Anemisi) rahatsızlığı olduğunu söyleyerek, "Vücudumuzun kan üretimi yok. Bu nedenle 20 günde bir kan almak zorundayız. Kan almadığımız zaman organlarımız zarar görüyor, üretim olmuyor ve yaşamsal faaliyetlerimiz düşüyor" dedi. Normal zamanlarda kan sıkıntısı yaşamadıklarını anlatan Dilara Öner, şunları söyledi:

"Bağışçılarımız bizi düşünüyor fakat şu anda kan veremiyor. Herkes tehlike altında. Koronavirüs sadece kansızlık olarak bizi etkiledi. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Türkiye'nin her yerinde talasemi çiçeği var. 'Çiçekler solmasın' dedik, ilk Manavgat sesimizi duydu. Manavgat sosyal yaşam grubundan Mustafa Aşık vesilesiyle Manavgat Kızılay Başkanı Pınar Hanım sesimizi duydu. Hemen organize olduk. Manavgat halkının desteğiyle randevulu bir şekilde bağışçılarımız kan vermeye başladı. Kan sıkıntısı sadece Manavgat'ta değil, birçok yerde var. Binlerce hastayız biz. Sıkıntımız devam edecek ama umarım en kısa sürede bu sorunumuz çözülür. Bütün Türkiye'deki çiçekler solmasın. Herkes Manavgat kadar duyarlı olursa, kan verme çağrımıza destek olursa biz de sıkıntı yaşamadan bu süreci rahat bir şekilde atlatacağız."


Koronavirüs, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:51 Kaynak: DHA

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