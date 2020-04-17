Koronavirüs nedeniyle tıraş makinesi ve yapboz satışları arttı - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle tıraş makinesi ve yapboz satışları arttı

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle tıraş makinesi ve yapboz satışları arttıİZMİT'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapanması nedeniyle saçlarını kendileri kesmek isteyenler tıraş makinesi, evlerinde kalanlar zaman geçirmek için yapboz ile eğlence oyunları satın alırken, bazı dükkanlarda...

Koronavirüs nedeniyle tıraş makinesi ve yapboz satışları arttı, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle tıraş makinesi ve yapboz satışları arttı

İZMİT'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapanması nedeniyle saçlarını kendileri kesmek isteyenler tıraş makinesi, evlerinde kalanlar zaman geçirmek için yapboz ile eğlence oyunları satın alırken, bazı dükkanlarda bu ürünler tükendi.

İzmit'te koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapalı olması sebebiyle tıraş makinesi satışları arttı. Vatandaşların evlerinde tıraş olmaları sebebiyle, tıraş makinelerinin satışları neredeyse 10 katına çıktı. Evlerinde güzel vakit geçirmek isteyen kişiler ise yapboz ve eğlence oyunlarına yöneldi. Özellikle yapboz satışlarının arttığını söyleyen esnaflar, 1000 parçalık yapboz satışlarının 5 katına çıktığını belirtti.

Tıraş makinesi ve yapboz satışlarının arttığını söyleyen esnaf Arzu Karaal, "Yapboz ve tıraş makinelerini neredeyse yok satıyoruz. Koliler de yaptık ama eriyor resmen. Elimizde son kalan ürünler burada. Bizim aldığımız firmalarda da kalmadı. İnsanlar evlerindeler, doğal olarak canları sıkılıyor. Bir şekilde kendilerini oyalamak istiyorlar. Berberler ve kuaförler kapalı. O yüzden insanlar kendi imkanlarıyla tıraş oluyorlar. Bu ürünlerde biz fiyatları olabildiğince düşük tutmaya çalışıyoruz. Pahalı bir grup ürün de var. Her kitleye göre ürünlerimiz var. Yapbozları genelde çocuklardan ziyade büyükler tercih ediyor. Binlik yapboz daha çok revaçta şu anda. Daha önce günde 1 yapboz satıyorsak, şu anda günde 10 yapboz satılıyor" dedi.

Esnaf Bilal İpek ise eğlence oyunlarına ilginin arttığını belirterek, "Genel satışlarımızda bu korona yüzünden yüzde 70 civarında bir düşüş var. Fakat eğlence oyunları ve tıraş makinesi satışlarında artış var. Malum berberler kapalı, o yüzden insanlar kendi çabaları ile evde kendilerini tıraş ediyorlar. O yüzden tıraş makinelerine ciddi bir talep var. Bizim şu anda tıraş makinelerimiz bitti. Oyun grupları ve tıraş makineleri şu anda ihtiyaç haline geldi. İnsanlar şu anda dışarıda karşılayamayacakları ihtiyaçlarını evlerine temin ediyorlar. Koronavirüsünden sonra satışlarımız çok düştü. Önceden buraya 500-600 insan giriyordu. Şimdi sadece ihtiyaç olan ürünleri alıyorlar. Yapboz bir kolinin içinde 24 tane var. Normal zamanlarda bu 24 taneyi biz bir ayda satıyorduk. Şimdi elimizde olsa biz belki de bir koliyi bir günde bitireceğiz. Şu anda elimizde yapboz yok. Tıraş makinesi de aynı şekilde Önceden haftada 10-12 tane tıraş makinesi satıyordum. Şimdi 2 günde elimde mevcut olan 50 tıraş makinesini bitirdik." diye konuştu.


Koronavirüs, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:34 Kaynak: DHA

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