Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanımındaki düşüş yüzde 17'ye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanımındaki düşüş yüzde 17'ye ulaştı - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanımındaki düşüş yüzde 17'ye ulaştı

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgını riski sebebiyle İstanbul'da toplu taşıma kullanımındaki düşüş oranları yüzde 17'ye ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanımındaki düşüş yüzde 17'ye ulaştı, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını riski sebebiyle İstanbul'da toplu taşıma kullanımındaki düşüş oranları yüzde 17'ye ulaştı. İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 olan kullanım oranı 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e, 11 Mart'ta 7 milyon bin 360'a, 12 Mart'ta 6 milyon 731 bin 295'e 13 Mart'ta ise 6 milyon 188 bin 972'ye düştü. Düşüş oranları son verilere göre yüzde 10'dan yüzde 17'ye ulaştı.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:40 Kaynak: DHA
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