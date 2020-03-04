Koronavirüs nedeniyle Valencia-AX Armani Exchange Milan maçı seyircisiz oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Koronavirüs nedeniyle Valencia-AX Armani Exchange Milan maçı seyircisiz oynanacak - Son Dakika Spor

Koronavirüs nedeniyle Valencia-AX Armani Exchange Milan maçı seyircisiz oynanacak

6 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın İspanya ekibi Valencia'nın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacağı karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Koronavirüs nedeniyle Valencia-AX Armani Exchange Milan maçı seyircisiz oynanacak, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın İspanya ekibi Valencia'nın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacağı karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanya hükümetinin Kovid-19 yayma riski taşıyan ülkelerden gelen takımların maçlarına taraftar alımını yasaklaması sebebiyle Valencia-AX Armani Exchange Milan karşılaşmasının seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyuncu, teknik heyet, hakem, sağlık ekibi, salon ve yayıncı kuruluş çalışanlarının mümkün olabilecek en az sayıyla mücadelede görev yapacağı belirtildi.

Valencia ile AX Armani Exchange Milan arasındaki karşılaşma, La Fonteta Spor Salonu'nda yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Koronavirüs, Valencia, İspanya, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:34 Kaynak: AA
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