Koronavirüs nedeniyle yılbaşı hindisinin satışları düştü - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen ve asıl adı 'Amerikan bronzu' olan siyah hindi yılbaşına 1 ay kala satışa çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl üretimin yarı yarıya düştüğünü belirten hindi üreticileri, geçen sene bu dönemlerde büyük çoğunluğunu sattıklarını belirttikleri hindilere bu sene talebin çok az olduğunu söyledi.

Kandıra'da çiftlik ve köylerdeki kümeslerde yetiştirilen ve asıl adı 'Amerikan bronzu' olan siyah hindiler yılbaşına 1 ay kala piyasaya çıktı. Koronavirüs salgının başladığı dönemin hindi yavrusunu üretimi dönemine denk gelmesi nedeniyle bu yıl üretimin yarı yarıya düştüğünü belirten üreticiler, geçen yıl bu dönemlerde büyük çoğunluğunu sattıklarını belirttikleri hindilere şu an restoran ve otellerin koronavirüs kısıtlamalarında olması nedeniyle talebin çok az olduğunu söyledi.