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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98'i aşısız - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98'i aşısız

16.08.2021 09:29

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98'i aşısız Van'da artan vakalara rağmen vatandaşlar maske takmıyor İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98'i aşısız

Van'da artan vakalara rağmen vatandaşlar maske takmıyor

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu:

"Aşı olup yoğun bakım ünitelerinde yatan hastamız yok"

"Covid-19 tanısıyla yatan hastalarımızın çoğu aşısı olmayanlardır"

VAN - Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yoğun bakım ve hastane servislerinde Covid-19 tanısıyla yatan hastaların yüzde 98'i aşı olmayan, yüzde bir civarında ise üçüncü dozu geldiği halde aşı yapmayanların olduğunu söyledi.

Aşı oranı yüzde 61.5 olan Van'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Bu kapsamda hastanedeki doluluk oranı yüzde 90'ı geçerken, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 63 oldu. Salgının başından bu yana tedbirlere uyulan ve Türkiye'de en iyi 5 ilin arasında bulunan Van, aşılamada aynı başarıyı sağlayamadı. Aşılamanın düşük olduğu kentte, normalleşmeyle birlikte özellikle maske-Mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaması vaka sayısını yüz binde 278,14 seviyesine kadar çıkardı.

"Covid-19 tanısıyla yatan hastalarımızın çoğu aşısı olmayanlardır"

Koronavirüsle mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu ifade eden Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, koronavirüs salgınını ancak iyi bir aşı oranını yakalayarak ve kurallara uyarak vatandaşların yenebileceğini söyledi. Sünnetçioğlu, "Van'da bulunan yoğun bakımlarımızda ve hastane servislerimizde Covid-19 tanısıyla yatan hastalarımızın çoğu aşısı olmayanlardır, bunların yüzde 98'i aşı olmayan, yüzde bir civarında üçüncü dozu geldiği halde, gelip aşısını yapmayanlardır. Zamanında aşılarını yapıp bağışıklık oluşan vatandaşlarımızdan hastanelerimizde Covid-19 tanısıyla özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatan hastamız yok" dedi.

"Covid-19 salgınına bağlı oluşan ızdırabı dindirmek çok zor"

Korona virüs salgınının aşı yapmayanlar vatandaşlar nedeniyle yaşandığını belirten Sünnetçioğlu, "Aşısını olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Covid-19 vakası olan hastalarımızla bir diyaloğumuz oldu, Covid-19 yoğun bakımda ki hastalarımız 'ne olur vatandaşlarımıza seslenin aşılarını yapsınlar, bizim düştüğümüz duruma düşmesinler' çünkü gerçekten yoğun bakımda ki hastaların çektiği o sıkıntıyı hiçbir vatandaşımızın çekmesini istemiyoruz. Hastanelerimizde verdiğimiz en iyi tedaviye rağmen Covid-19 salgınına bağlı oluşan ıstırabı dindirmek çok zor" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın kurallara uymalarını istiyoruz"

Vatandaşlardan mümkün oldukça maske takmalarını isteyen Sünnetçioğlu, "Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, 3 kişilik ortamlarda maske kullanılmıyorsa ve bir kişi pozitif ise o bir kişi beş kişiye, beş kişi 10 ve 50 derken dalga dalga vaka sayıları artıyor. Bu sebeple mümkün oldukça vatandaşlarımızın kurallara uymalarını istiyoruz. Bunu tamamen vatandaşlarımızın sağlığı için istiyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle istediğimiz şey aşılarını yapmaları, aşı zamanı gelen tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz, şehir içinde, köylerde ve ilçelerimizde mobil ekiplerimiz aşı çalışmalarını yapıyor, tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde, yeter ki vatandaşlarımız aşılarını yapsınlar" şeklinde konuştu.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98'i aşısız
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98'i aşısız
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98'i aşısız
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98'i aşısız

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98'i aşısız - Son Dakika


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