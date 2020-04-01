Koronavirüs nedenyle kapalı olan kafedeki hırsızlık kamerada - Son Dakika

İZMİR'de, koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle kapalı olan kafeye giren hırsızlar 8 bin liralık elektronik eşya çaldı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Güzelyalı semtinde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hizmet vermeyen bir kafeye gelen 3 kişi, raylı sistemle çalışan kapıyı zorlayarak içeriye girdi. Yaklaşık 2 dakikada 2 televizyon ve 1 laptop bilgisayarı alan hırsızlar, daha sonra koşarak uzaklaştı. Çevredeki başka bir kafede nöbet tutanların durumu fark etmesi üzerine, olay polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

'EN ÇOK LAPTOP İÇİN ÜZÜLDÜM'

İş yeri sahibi Can Serhatlı, "Virüs salgını nedeniyle hizmet vermiyorduk. Ben evdeydim. Yandaki kafeden arkadaşlar bana telefon açtı ve apart topar buraya geldik. Burada kimse olmamasını fırsat bilmişler. 3 kişi gelmiş ve 7-8 bin TL'lik eşyamızı çalmışlar. Kafemizin sistemi de laptop bilgisayarımız içindeydi, en çok ona üzülüyorum. Biz korkudan burada durmaya başladık, nöbet tutacağız" dedi.

Öte yandan, olay iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kafeye giren hırsızların elektronik eşyaları aldıkları anlar yer alırken, polis hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.