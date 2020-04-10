Koronavirüs: New York eyaletinde vakalar ABD dışındaki tüm ülkeleri geçti, toplu mezarlar kazılıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: New York eyaletinde vakalar ABD dışındaki tüm ülkeleri geçti, toplu mezarlar kazılıyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: New York eyaletinde vakalar ABD dışındaki tüm ülkeleri geçti, toplu mezarlar kazılıyor

6 saat önce

New York eyaletinde koronavirüs vakaları ABD dışındaki tüm ülkeleri geçti.

Koronavirüs: New York eyaletinde vakalar ABD dışındaki tüm ülkeleri geçti, toplu mezarlar kazılıyor, System.String[]

New York eyaletinde koronavirüs vakaları ABD dışındaki tüm ülkeleri geçti. Eyalette, cenazeler geçici olarak toplu mezarlara defnediliyor.

Son resmi verilere göre New York eyaletinde son 24 saat içinde 10 bin yeni vaka saptandı ve toplam vaka sayısı 159 bin 937'ye çıktı. New York'ta şu ana kadar koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise yaklaşık 7 bin.

Vaka sayısı bakımından dünyada ABD'nin ve onun New York eyaletinden sonra gelen İspanya'da şu ana kadar 153 bin, İtalya'da 143 bin vaka tespit edildi.

Hastalığın geçen yıl sonunda ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'de ise vaka sayısı 82 binde kaldı.

Dünya çapında yayınlanan son rakamlara göre Covid-19 vakalarının toplam sayısı 1 milyon 600 bin, ölümler ise 95 bin civarında.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ülke çapında şu ana kadar 466 binden fazla vaka açıklandı ve yaklaşık 16 bin 500 kişinin öldüğü bildirildi.

Hart Island: 150 yıldır kimsesizler mezarlığı

New York şehrinin Bronx bölgesinde eski kimsesizler mezarlığının bulunduğu Hart Island üzerinde insansız hava aracıyla alınan görüntülerde, beyaz koruyucu giysiler içindeki işçilerin, cenazeleri merdivenle inmek suretiyle büyük bir çukura yan yana yerleştirdikleri görülüyor.





İnsansız hava aracıyla toplu gömülerin fotoğraflandığı Hart Island 150 yılı aşkın zamandır New York kentinin kimsesizler ve yoksullar mezarlığı işlevini görüyor.

Toprağa verilenlerin çoğunun koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybettiği düşünülüyor ama bu cenazelerin tümünün kimsesiz ya da yoksul kişilere ait olup olmadığı konusunda bir bilgi yok.

Bu mezarlıkta haftada bir yapılan gömü işlemleri resmi açıklamalara göre haftada beş güne çıkarıldı.

Normal zamanlarda mezarları Rikers İsland'daki kentin en büyük cezaevindeki mahkumlar kazıyordu. Fakat salgınla birlikte bunun yeterli görülmediği ve bu işin taşeron şirketler tarafından devralındığı bildiriliyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio hafta başında bazı cenazeleri kriz atlatılana kadar geçici olarak defnetmek gerekebileceğini bunun da Hart Island'da yapılabileceğini söylemişti.





Üç gün üst üste rekor sayılar

New York eyaletinde koronavirüs ölümleri üç gün üstüste rekor düzeyde gerçekleşti. Son olarak bir günde 799 kişinin öldüğü açıklandı.

Fakat Vali Andrew Cuomo, New York hastanelerine yatırılan Covid-19 hastalarının sayısının iki gündür azalıyor olmasının umut verici olduğunu söylüyor.

Cuomo sosyal mesafe önlemlerinin işe yaradığını söyleyerek salgınla 11 Eylül saldırıları arasında paralellik kurdu. Vali hastalığı, "11 Eylül'de gördüğümüz kötülük ve ayrım gözetmezlikle topluma dalga dalga yayılan sessiz bir patlama" diye tanımladı.

ABD'de yetkililerden umutlu bir açıklama daha geldi. Dün açıklama yapan Beyaz Saray koronavirüs görev ekibinin önde gelen üyelerinden Dr Anthony Fauci NBC televizyonuna verdiği mülakatta, ülke çapında ölümlerin ilk tahminlerin çok altında gerçekleşecek gibi göründüğünü söyledi.

Mart ayı sonlarında Fauci, salgında ülke çapında 100 ila 200 bin kişinin ölebileceğini söylemişti. Şimdi gelen rakamlarla yeniden yapılan modellemede bu sayının daha çok 60 bin civarında olacak gibi göründüğünü söylüyor.

Fakat ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence dün akşam Covid-19'un normal gripten üç kat daha bulaşıcı olduğu uyarısında bulundu.

Beyaz Saray daha önce eğer önlem alınmazsa Covid-19'un ülkede 2 milyon 200 Amerikalının ölümüne yol açabileceği şeklinde bir tahmin açıklamıştı.

İşsizlik çığ gibi büyüyor

ABD'nin 42 eyaletinde şu anda hayati işlerde çalışmayan herkes için sokağa çıkma sınırlamaları uygulanıyor ve bu da ülke ekonomisinde büyük bir yavaşlama yaratıyor.

Son resmi rakamlara göre 9 Nisan itibarıyla haftalık işsizlik yardımı başvuruları 6 milyonu geçti ve son üç hafta içinde işsiz kalan Amerikalıların sayısı toplam 16 milyon 800 bine ulaştı.

Şikago'da yetkililer sokağa çıkma önlemlerinin ihlaline karşı bir adım olarak 30 Nisan'a kadar akşam saat 21.00 den sonra içki satışlarını yasakladı.

Biden: Salgın eşitsizlikleri ortaya koydu

Louisiana, Mississippi, Michigan, Wisconsin ve New York'tan gelen rakamlar koronavirüs vakalarının farklı etnik toplumlarda farklı oranlarda yayıldığına işaret ediyor.

Demokrat Parti'nin başjan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, salgın ve etnik köken bağlantısına ilişkin kapsamlı verilerin kamuoyuna açıklanması çağrılarına katıldı.

Biden, sayıların "eşitsizliklere ve yapısal ırkçılığın etkilerine ışık tuttuğunu" söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:15 

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