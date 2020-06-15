Koronavirüs nöbetindeki 112 Acil ekipleri yoğun mesaide - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 112 Acil servis ekipleri, özverili çalışmaları sonucu can kurtarıyor.

Diyarbakır 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine Kovid-19 şüphesiyle yapılan çağrılarda ekipler koruyucu tulum, galoş, eldiven, gözlük, N95 maske ve siperlik takıp, yola koyulup, dakikalar içinde bildirilen adrese ulaşıyor.

Şüphelilerle ilk teması kuran 112 ekibindeki hekim ve yardımcı sağlık personeli ile ambulans ekipleri, 7/24 şeklinde çalışıyor.

Hem hastaya hem de aile bireylerine maske ve eldiven takarak olası bulaşı önleyen sağlık çalışanları, hastayı ve aile bireylerini sakinleştirip, onlara güvende olduklarını hissettirmek için büyük çaba sarf ediyor.

Evde takip edilebilecek durumdaki hastaların yakınlarına nasıl önlem almaları konusunda bilgi veren ekipler, hastaneye götürülmesi gerekenleri titiz şekilde ulaştırıyor.

Kısıtlamanın olduğu günlerde çağrı sayısı arttı

Diyarbakır 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Hüseyin Hakan Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat ekiplerinin komuta merkezinden verilen talimatla hızla evlere gidip koronavirüs şüphesi bulunanlara ilk müdahaleyi yaptığını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde vatandaşın daha çok hizmet ihtiyacı talep ettiğine dikkati çeken Karakaş, "Buna yönelik olarak da sağlık çalışanlarımızın özverileriyle ekipler oluşturarak ve çalışan sayılarımızı artırarak hastalara müdahale etmeye çalıştık ve halkımıza hizmeti götürmeye elimizden geldiğince gayret ettik." şeklinde konuştu.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Selahattin Doğan ise sağlık personelinin özverili çalışması sonucu çağrılara kısa sürede müdahale ettiklerini aktardı.

"Küçük oğlum sarılmak istiyor"

Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Medine Yıldırım da evli ve iki çocuk annesi olduğunu, salgının kendilerini de endişelendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir anne olarak en çok çocuklarım için endişe duyuyordum. Eve gitmeden önce mutlaka gerekli hijyen temizliğimizi yapıyoruz. Çocuklarıma rahat sarılıp kucaklaşamıyorum bu da beni çok üzüyor. Küçük oğlum sarılmak istiyor. Ben de 'Bu süreçte birbirimize yaklaşmayalım daha sonra birbirimize kucaklaşıp sarılacağız' diyorum."

ATT Nejla Candan ise "Çağrıdaki arkadaşlarımız öncelikle vakanın sorgulamasını yapıyor. Hastanın öksürüğü, solunum sıkıntısı, ateşi var mı? Bu sorgulamalar yapıldıktan sonra komuta kontrol merkezi bize vakayı veriyor. Gerekli koruyucu ekipmanlarımızı giydikten sonra vakaya ulaşıyoruz." diye konuştu.

Virüsün kendilerini de endişelendirdiğini aktaran Candan, her şüpheli Kovid-19 vakasına müdahalenin ardından sürekli kendilerini dezenfekte ettiklerini söyledi.

Ambulans sürücüsü Deniz Kahraman da komuta merkezinden gelen anons üzerine koruyucu ekipmanlarını giyerek ekibi en hızlı şekilde vakaya yetiştirmek için hareket ettiğini bildirdi.

Vakaya ulaştığında ambulansın başında beklediğini aktaran Deniz, "Ekip hastaya müdahale etmek için binaya gidiyor. O esnada malzemelerimizi hazırlıyoruz. Hangi malzeme eksikse o esnada bana haber veriyorlar ben de gerekli malzemeyi arkadaşlarıma götürüp yardım ediyorum. Hastayı sedyeye alıp en yakın hastaneye ulaştırıyoruz." diye konuştu.