'Koronavirüs, obeziteli bireylerde daha ağır geçiyor' - Son Dakika
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'Koronavirüs, obeziteli bireylerde daha ağır geçiyor'

6 saat önce

UZMAN diyetisyen İdil İmamoğlu, "Bireyin obezitesi varsa koronavirüsü çok daha ağır geçirme ihtimali yüksek" dedi.

'Koronavirüs, obeziteli bireylerde daha ağır geçiyor', System.String[]

UZMAN diyetisyen İdil İmamoğlu, "Bireyin obezitesi varsa koronavirüsü çok daha ağır geçirme ihtimali yüksek" dedi.

Uzman Diyetisyen İdil İmamoğlu, koronavirüsün obez bireylerde daha ağır geçtiğine dair verilerin olduğunu bildirdi. İlk verilerin Çin'den geldiğini ve riskin normal insanlara göre obez bireylerde 2,5 kat daha yüksek olduğunun görüldüğünü kaydeden İmamoğlu, "Obezitesi olan bireylerde risk aslında birkaç nedenden dolayı daha yüksek. Bunlardan ilki, obezitesi olan bireylerin zaten akciğer kapasitesi daha sıkıntılı oluyor. Bireyin zaten böyle bir de sıkıntısı varsa bu virüsle birlikte sorunu bir tık daha üst seviyede yaşayabiliyor. Obezitesi olan bireylerin klinik tablolarına baktığımızda eşlik eden birçok hastalık görebiliyoruz. Tansiyon, şeker gibi bir takım klinik tablolar da duruma eşlik ediyor. Bu eşlik eden tablolar olduğunda da kişi aslında daha fazla ilaç kullanıyor oluyor ve metabolizması da zaten bu anlamda daha sıkıntılı bir hal alıyor. Covid-19 gibi virüs de bünyeye eklenince bunu ağır geçirme riskleri daha da artabiliyor" dedi.

'EVDE KALMAK ÇOK ÖNEMLİ'

İmamoğlu, obezitesi olan bireylerde bağışıklık sisteminin normal bireylerin sistemlerine göre biraz daha yorgun olduğunu belirterek, "Bir bireyin obezitesi varsa, biz çoğunlukla bununla birlikte genelde vitamin ve mineral eksikliklerini de görüyoruz. O nedenle evde kalmak, sosyal mesafeye dikkat etmek aynı şekilde bu insanlar için de ayrıca çok önemli. Ama unutmamak lazım ki, eğer bireyin obezitesi varsa koronavirüsü çok daha ağır geçirme ihtimali yüksek demektir. O yüzden özellikle bu dönemde önlemlerimizi bu yönde artırmak ve evde kalındığı sürede de daha iyi beslenerek obezite sorununu hafifletmeye çalışmak çok daha önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

'OBEZİTESİ OLAN KİŞİDE AĞIR GEÇME İHTİMALİ YÜKSEK'

"Her obezitesi olan birey koronavirüse mutlaka yakalanır" şeklinde ki bilginin de yanlış olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Ama obezitesi olan kişinin koronavirüse yakalandığı durumda, hekimler nasıl 'sigara içen bunu daha ağır geçirir' diyorsa bu obezitesi olan kişiler için de geçerli. Yani obezitesi olan bir kişide bu hastalığın daha ağır geçme ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, İdil İmamoğlu, Koronavirüs, Diyetisyen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:24 Kaynak: DHA

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